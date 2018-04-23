Пропавшую в Гомеле собаку, склонную к путешествиям, ищут в России

У гомельчан пропал четвероногий друг Тоша, но, ко всеобщему удивлению, ищут собаку в России. Оказывается, собака склонна к путешествиям.

Главная проблема в том, что пес беспородный и без ошейника. «Собака вывернулась из ошейника, на нем ничего нет!» — пишут хозяева в паблике «Подслушано Новозыбков».









— Ростом по колено, поджарый, окрас шоколадный со светло-рыжим, носик коричневый, ушки не стоячие, может как лайка сворачивать хвост колечком. Может быть трусливым, — рассказывают гомельчане о домашнем любимце. — Когда попрошайничает вкусняшки, может самостоятельно выполнять известные ему команды подряд (сидеть, лежать, дай лапу, дай другую) без просьбы, а потом прыгать. Долго красиво сидеть не может (последствия перенесенной в детстве дисплазии), либо ложится, когда устанет, либо сидит по-лягушачьи.





Если на вашем пути повстречался Тоша, просьба связаться с хозяевами по телефонам +375 (25) 786-66-43 (Наталья), +375 (25) 546-16-26 (Дмитрий, на этом номере есть Viber).











