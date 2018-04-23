«Ворота не заперты, забор весь в дырах». Этажи недостроенной и неохраняемой гомельской школы дети облюбовали для опасных игр — фотофакт

  • 23 апреля 2018, 10:22
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В 21-ом микрорайоне в 2016 году было приостановлено строительство школы. Стройка стоит, однако охранять ее никто и не думает. «Главные ворота не заперты, забор весь в дырах, дети бегают по стройке», — рассказал редакции «Сильных Новостей» Иван Кутас.

В доказательство своих слов Иван предоставил фотографии, где видно, как подростки беспрепятственно передвигаются на высоте третьего этажа и вовсе не боятся сидеть на самом краю.


Иван рассказал, что не раз обращался с этим вопросом в отдел образования разных инстанций, но везде был один ответ: «Она строится».




Тем не менее в горисполкоме на прошлой неделе сообщили, что строительство школы приостановлено еще в 2016 году, потому как нет финансирования. Недавно родители обратились с просьбой «довести до ума» школьный стадион или организовать на его месте детскую площадку, однако получили отказ.

Также сообщалось, что прокуратура выявила более 50 зданий, потенциально опасных для детей и подростков. Среди них — областная клиническая больница, с шестого этажа которой в сентябре прошлого года упала девочка.

По-видимому, недостроенная школа в 21-ом микрорайоне в списке потенциально опасных не значится. Однако жители надеются, что власти отреагируют на их регулярные обращения и предпримут меры безопасности.


gomel.today
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Места: Гомель (22143)

Метки: Общество (29724), Главное (5842)

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