Автомобили Lifan с выгодой до 2 650 BYN! Выбирай свой прямо сейчас!
24 апреля 2018, 09:00
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Выбор новой машины — это всегда удовольствие! А покупка современного, комфортного и надежного автомобиля LIFAN, да еще и на выгодных условиях, это двойное удовольствие!
Только в апреле, при приобретении нового автомобиля LIFAN, Вы можете
получить выгоду до 2 650 BYN! Как? Очень просто! Скидки по действующим
акции апреля могут предоставляться отдельно, а также суммироваться,
формируя для Вас максимально выгодные условия покупки!
ВЫБИРАЙТЕ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ LIFAN И СВОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЕГО ПРИОБРЕТЕНИЯ*:
У Вас есть старый автомобиль? Отлично! Предлагаем Вам выгодный обмен машины с пробегом на новый автомобиль марки LIFAN.
В период действия программы, при покупке нового автомобиля LIFAN X50, LIFAN X60, LIFAN SOLANO II или LIFAN MYWAY и одновременной сдаче автомобиля любой марки
в trade-in (трейд-ин), вы получаете скидку до 2 000 BYN, в зависимости
от выбранной модели.
Программа «LIFAN CASHBACK» распространяется на все модели LIFAN. В
случае оплаты конечным покупателем 100% цены нового автомобиля LIFAN за
счет личных средств без привлечения заемных средств (без использования
любых финансовых продуктов: рассрочка / кредит / лизинг) конечному
покупателю предоставляется фиксированная скидка 650 BYN.
кредит на 7 лет первый год c процентной ставкой — 14,99%, далее 15,99%
кредит на 10 лет с процентной ставкой 16,95% (ставка рефинансирования + 5,95%)
С подробными условиями финансовых программ Вы можете ознакомиться на
сайте www.lifan.by или по телефонам официальных дилерских центров в
Минске и Гомеле, а также в отделе продаж.
Хотите оценить автомобили LIFAN самостоятельно? Тогда рекомендуем Вам
пройти тест-драйв. Ведь именно пробная поездка позволит Вам сделать
свой выбор уверено! Записаться на прохождение тест-драйва можно по
телефонам наших дилерских центров или через форму обратной связи на
нашем официальном сайте: www.lifan.by
Остались вопросы? Тогда приезжайте к нам в дилерские центры в Минске
или Гомеле, наши специалисты отдела продаж предоставят исчерпывающую
консультацию! И приятный бонус... чашечка ароматного, вкусного кофе!
Остались сомнения?
Тогда посмотрите отзывы наших клиентов — владельцев автомобилей LIFAN!!!
Изложенная информация не является официальной публичной офертой.
Более подробную информацию о программах, а также окончательный размер
выгоды уточняйте, пожалуйста, у специалистов отдела продаж в официальных
дилерских центрах LIFAN в Минске и Гомеле.
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