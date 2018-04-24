Автомобили Lifan с выгодой до 2 650 BYN! Выбирай свой прямо сейчас!

Выбор новой машины — это всегда удовольствие! А покупка современного, комфортного и надежного автомобиля LIFAN, да еще и на выгодных условиях, это двойное удовольствие!

Только в апреле, при приобретении нового автомобиля LIFAN, Вы можете получить выгоду до 2 650 BYN! Как? Очень просто! Скидки по действующим акции апреля могут предоставляться отдельно, а также суммироваться, формируя для Вас максимально выгодные условия покупки!

ВЫБИРАЙТЕ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ LIFAN И СВОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЕГО ПРИОБРЕТЕНИЯ*:

1. Программа «ТРЕЙД-ИН: ВЫГОДА ДО 2 000 BYN»



У Вас есть старый автомобиль? Отлично! Предлагаем Вам выгодный обмен машины с пробегом на новый автомобиль марки LIFAN.

В период действия программы, при покупке нового автомобиля LIFAN X50, LIFAN X60, LIFAN SOLANO II или LIFAN MYWAY и одновременной сдаче автомобиля любой марки в trade-in (трейд-ин), вы получаете скидку до 2 000 BYN, в зависимости от выбранной модели.





Подробные условия программы можно узнать здесь.

Акция действует до 30 апреля 2018 года.

2. Программа «LIFAN CASHBACK»

Программа «LIFAN CASHBACK» распространяется на все модели LIFAN. В случае оплаты конечным покупателем 100% цены нового автомобиля LIFAN за счет личных средств без привлечения заемных средств (без использования любых финансовых продуктов: рассрочка / кредит / лизинг) конечному покупателю предоставляется фиксированная скидка 650 BYN.

Подробные условия программы можно узнать здесь.





3. Специальное предложение на покупку LIFAN X60 и LIFAN X50

При приобретении нового автомобиля LIFAN X60 Standart MT и Comfort MT предоставляется фиксированная скидка в размере 1 700 BYN.

Подробные условия программы можно узнать здесь.

При приобретении нового автомобиля LIFAN X50 Comfort MT или Luxury MT предоставляется фиксированная скидка в размере 1 300 BYN.

Подробные условия программы можно узнать здесь.





Как формируется максимальная выгода в 2 650 BYN? Узнайте об этом, получив консультацию наших специалистов отдела продаж! Звоните по телефонам, а лучше приезжайте в наши дилерские центры.

4. СУПЕРЦЕНА НА ОГРАНИЧЕННЫЙ СПИСОК АВТОМОБИЛЕЙ LIFAN

Торопись приобрести новые автомобили LIFAN из ограниченной партии, ведь Ваша выгода при этом составит 2 000 BYN!

С полным списком автомобилей, участвующих в акции, можно ознакомиться в отделе продаж и по телефонам наших дилерских центров в Минске и Гомеле. Звоните и приезжайте!

5. Программа «LIFAN FINANCE»

Выбрали свой автомобиль LIFAN? Хотите купить, но не хватает наличных средств? Не проблема! Теперь купить автомобиль LIFAN можно в рассрочку под 0% или в кредит.

«РАССРОЧКА 0% ДО 3 ЛЕТ»

рассрочку можно взять на 1 год / 1,5 года / 2 года / 3 года

год / года / года / года кредит в белорусских рублях — без привязки к иностранной валюте

— без привязки к иностранной валюте процентная ставка 0% — без скрытых платежей, комиссий, переплат и удорожания

— без скрытых платежей, комиссий, переплат и удорожания без справки о доходах и поручителей!

оформление кредитного договора прямо в дилерском центре!

принятие решения от 30 минут!





«АВТОМОБИЛИ LIFAN В КРЕДИТ»

кредит на 4 года с процентной ставкой 9,99%

кредит на 7 лет первый год c процентной ставкой — 14,99%, далее 15,99%

кредит на 10 лет с процентной ставкой 16,95% (ставка рефинансирования + 5,95%)

С подробными условиями финансовых программ Вы можете ознакомиться на сайте www.lifan.by или по телефонам официальных дилерских центров в Минске и Гомеле, а также в отделе продаж.





Хотите оценить автомобили LIFAN самостоятельно? Тогда рекомендуем Вам пройти тест-драйв. Ведь именно пробная поездка позволит Вам сделать свой выбор уверено! Записаться на прохождение тест-драйва можно по телефонам наших дилерских центров или через форму обратной связи на нашем официальном сайте: www.lifan.by

ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ:

LIFAN ЦЕНТР ГОМЕЛЬ

ул. Лазурная д.22

+375 (29) 328-11-88

НАШ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: WWW.LIFAN.BY

Остались вопросы? Тогда приезжайте к нам в дилерские центры в Минске или Гомеле, наши специалисты отдела продаж предоставят исчерпывающую консультацию! И приятный бонус... чашечка ароматного, вкусного кофе!

Остались сомнения?

Тогда посмотрите отзывы наших клиентов — владельцев автомобилей LIFAN!!!

Изложенная информация не является официальной публичной офертой. Более подробную информацию о программах, а также окончательный размер выгоды уточняйте, пожалуйста, у специалистов отдела продаж в официальных дилерских центрах LIFAN в Минске и Гомеле.