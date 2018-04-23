«Ветер, ветер, ты могуч!» В Новобелице ветром сломало входную дверь в многоэтажном доме — фото

  • 23 апреля 2018, 09:48
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Сильный ветер на выходных повлек за собой неприятные последствия. Так, например, в микрорайоне «Хутор» ветром снесло входные двери многоэтажного дома.

Об инциденте редакции «Сильных Новостей» рассказали читатели. Происшествие случилось в доме по адресу ул. Белицкая, 11. К счастью, из людей никто не пострадал. Однако жителям этого подъезда некоторое время придется обходиться без дверей.






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