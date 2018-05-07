«Карусель» — это большой торговый центр мебели и интерьера Гомеля, предоставляющий покупателям не только широкий выбор мебели, элементов декора, домашнего текстиля, но и помощь в их подборе.
Купи мебель! Получи подарок!
Соверши покупку на сумму свыше 700 руб. в одном чеке в одном торговом объекте в Центре мебели и интерьера Карусель, г. Гомель, ул.Советская, 149 и получи сертификат в подарок:
«ПосудаЛэнд» — это большой ассортимент посуды известных марок, огромный выбор изделий из фарфора и чешского стекла, кухонной утвари, товаров для дома, сада, огорода и много полезного для создания домашнего уюта, сувенирной продукции, а главное, что все это — по приемлемой цене.
Акция действует по 15 мая 2018г.
Магазины, участвующие в акции обозначены специальным знаком
С правилами участия можно ознакомиться у участников акции:
Скидка 15% в определенных цветах кожи и ткани до 31.05.2018 г.
При покупке за наличный расчет скидка 10%.
Скидка 3% на всю продукцию
Подарок за покупку — подушка
СКИДКА 20% НА СПАЛЬНУЮ СИСТЕМУ АЛЬМА
*скидка действует при условии покупки матраса TM SONIT
Скидка 40% на кровать ТМ Клен шириной 90, 120 или 140 см при ее совместной покупке с матрасом
Скидка 10% на кровати Бона, Барокко, Милана, Локи:
Скидка 10% на постельное белье, покрывала и одеяла при продаже из салона:
Скидка 35% на весь ассортимент спален и гостиных «TOKIO», «CITY»
Скидка 25% на весь ассортимент спален и гостиных «BERGAMO» «ELEGANTE»
Скидка 20% «ALIVIO» на весь ассортимент
Скидка 10% на весь ассортимент спален и гостиных «ESTE»
Кухонный гарнитур «Розалия», «Дуб Венге/Дуб Млечный», «Ясень Шимо тм./Ясень Шимо св.» — скидка 13%
Кухонный гарнитур «Розалия», «Белый/Дуб Сонома» — скидка 8%
Гостиная № 3 — скидка 6%
Гостиная «Гамма 15» (Цельная) — скидка 10%
Шкафы-купе № 15, № 16 (2,0м) — скидка 7%
На кухни с пластиковыми фасадами скидка 15%
При покупке комплекта из 4-х стульев скидка 10% на следующие модели:
1. Стул Б-3284-17 венге, темный дуб
2. Стул складной МГ-1211
3. Стул МГ-1179 венге, темный дуб
Количество акционного товара ограничено.
Условия акции не распространяются на товар приобретаемый в рассрочку.
Скидка 5% на кухни AYRO.
Мойка кварцевая «Гранула» в подарок при покупке кухни!
Акция действует до 9 мая.
Бесплатная доставка по Гомелю от 500 рублей в чеке!
«Anrex» — это широкий ассортимент, функциональность, стильный дизайн, оптимальные цены, высокое качество, огромный выбор корпусной мебели для гостиной, спальни, прихожей, домашнего кабинета и молодежной комнаты.
При покупке входной двери скидка 5% на межкомнатную дверь!
При 100% предоплате на покупку дверей — скидка 5%
ТЦ КАРУСЕЛЬ
www.tckarusel.by
vk.com/karusel_tc
www.instagram.com/tc.karusel
г. Гомель, ул. Советская, 149 (пересечение ул. Советская- Ефремова)
Пн-Вс 10:00 — 20:00
МЫ ВАМ РАДЫ!
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