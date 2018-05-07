«Карусель» — это большой торговый центр мебели и интерьера Гомеля, предоставляющий покупателям не только широкий выбор мебели, элементов декора, домашнего текстиля, но и помощь в их подборе.





Купи мебель! Получи подарок!

Соверши покупку на сумму свыше 700 руб. в одном чеке в одном торговом объекте в Центре мебели и интерьера Карусель, г. Гомель, ул.Советская, 149 и получи сертификат в подарок:





«ПосудаЛэнд» — это большой ассортимент посуды известных марок, огромный выбор изделий из фарфора и чешского стекла, кухонной утвари, товаров для дома, сада, огорода и много полезного для создания домашнего уюта, сувенирной продукции, а главное, что все это — по приемлемой цене.

Акция действует по 15 мая 2018г.

Магазины, участвующие в акции обозначены специальным знаком

С правилами участия можно ознакомиться у участников акции:





Скидка 15% в определенных цветах кожи и ткани до 31.05.2018 г.

















При покупке за наличный расчет скидка 10%.













Скидка 3% на всю продукцию

Подарок за покупку — подушка





СКИДКА 20% НА СПАЛЬНУЮ СИСТЕМУ АЛЬМА





*скидка действует при условии покупки матраса TM SONIT

Скидка 40% на кровать ТМ Клен шириной 90, 120 или 140 см при ее совместной покупке с матрасом





Скидка 10% на кровати Бона, Барокко, Милана, Локи:





Скидка 10% на постельное белье, покрывала и одеяла при продаже из салона:









Скидка 35% на весь ассортимент спален и гостиных «TOKIO», «CITY»





Скидка 25% на весь ассортимент спален и гостиных «BERGAMO» «ELEGANTE»





Скидка 20% «ALIVIO» на весь ассортимент

Скидка 10% на весь ассортимент спален и гостиных «ESTE»









Кухонный гарнитур «Розалия», «Дуб Венге/Дуб Млечный», «Ясень Шимо тм./Ясень Шимо св.» — скидка 13%

Кухонный гарнитур «Розалия», «Белый/Дуб Сонома» — скидка 8%

Гостиная № 3 — скидка 6%

Гостиная «Гамма 15» (Цельная) — скидка 10%

Шкафы-купе № 15, № 16 (2,0м) — скидка 7%









На кухни с пластиковыми фасадами скидка 15%





При покупке комплекта из 4-х стульев скидка 10% на следующие модели:

1. Стул Б-3284-17 венге, темный дуб





2. Стул складной МГ-1211





3. Стул МГ-1179 венге, темный дуб





Количество акционного товара ограничено.

Условия акции не распространяются на товар приобретаемый в рассрочку.









Скидка 5% на кухни AYRO.





Мойка кварцевая «Гранула» в подарок при покупке кухни!





Акция действует до 9 мая.





Бесплатная доставка по Гомелю от 500 рублей в чеке!

«Anrex» — это широкий ассортимент, функциональность, стильный дизайн, оптимальные цены, высокое качество, огромный выбор корпусной мебели для гостиной, спальни, прихожей, домашнего кабинета и молодежной комнаты.





При покупке входной двери скидка 5% на межкомнатную дверь!





При 100% предоплате на покупку дверей — скидка 5%

ТЦ КАРУСЕЛЬ

www.tckarusel.by

vk.com/karusel_tc

www.instagram.com/tc.karusel

г. Гомель, ул. Советская, 149 (пересечение ул. Советская- Ефремова)

Пн-Вс 10:00 — 20:00

МЫ ВАМ РАДЫ!