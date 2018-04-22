Фотофакт: в Гомеле прошел «Экомарафон-2018»
- 22 апреля 2018, 16:37
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Фото — Алексей Герасименко, Гомельская правда
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