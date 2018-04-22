Фотофакт: в Гомеле прошел «Экомарафон-2018»

  • 22 апреля 2018, 16:37
  • 3038
  • 0













Фото — Алексей Герасименко, Гомельская правда
KSK 15004 - 30/04:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22128)

Метки: Спорт (4001), Общество (29712)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 22/04 20:00-23/04 23:59:

Самое читаемое