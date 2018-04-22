Фотофакт: в Гомеле прошел «Экомарафон-2018»

370 БЖД назначила 29 дополнительных поездов на майские праздники Среди них, 25 — межрегионального сообщения, 4 — международного.

916 Роскомнадзор заблокировал Google за то, что Telegram использует его ip-адреса для обхода блокировки Роскомнадзор подтвердил блокировку Google. Сообщение ведомства опубликовано в его официальной группе во «ВКонтакте»....

3220 Эксперт: «В деле Коржича следователи выгораживают государство» Руководитель проекта Belarus Security Blog прокомментировал «Салідарнасці» выводы следствия и перспективы громкого уголовного дела о гибели солдата в Печах....

620 СМИ: британская полиция подозревает в отравлении Скрипалей бывшего сотрудника ФСБ Британская полиция подозревает в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей 54-летнего бывшего сотрудника ФСБ России с позывным «Гордон», пишет издание The Mirror....

3245 Скончался пассажир Volvo, попавшего в ДТП во время песчаной бури Пассажир автомобиля Volvo S40, который попал в аварию во время песчаной бури вчера днем, скончался в больнице....