В Гомеле милиция нашла белоснежный Harley Davidson, который увели из бара... сами владельцы? Администрация бара, напомним, просила помочь в розыске угонщиков и обещала вознаграждение за информацию о мотоцикле.

Пользователи «ВКонтакте» не верили в реальность произошедшего — уж слишком простым выглядело «преступление»! — и предполагали, что распространенная просьба о помощи — не более чем рекламный ход заведения. Возможно, оказались правы.

«У нас в Гомеле из бара двое человек уворовали мотоцикл. Прямо днем. Помогите найти», — с такой просьбой представители бара обратились к TUT.BY. На странице заведения в ВК размещено объявление следующего содержания: «Сегодня [20 апреля] в обеденное время — примерно в 14.05 — был угнан двумя неизвестными мотоцикл Harley Davidson... Кому что известно, звоните по номеру +375 33 383−33−73. Вознаграждение гарантируем!».

Как позже сообщил TUT.BY источник в милиции, мотоцикл был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов спустя непродолжительное время после «кражи» в помещении парикмахерской, расположенной в том же здании, что и бар. По словам работников парикмахерской, мотоцикл у них оставил его владелец.

Связаться с администрацией бара по вышеуказанному и другим контактным телефонам бара для получения оперативного комментария ни TUT.BY, ни, говорят, милиции пока не удалось.