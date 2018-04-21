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На улице Зайцева перевернулась легковушка — фото, видео

  • 21 апреля 2018, 18:43
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Сегодня в первой половине дня на улице Зайцева перевернулся легковой автомобиль.

Читатели «Сильных Новостей» поделились снимками и видеозаписью с ДТП. По словам очевидцев, «Ауди» не пропустила автомобиль при выезде на главную дорогу. О пострадавших не сообщается.





gomel.today
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