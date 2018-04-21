Застреленный из пулемета на полигоне солдат был свидетелем по делу Коржича

4 апреля в дислоцирующейся в минском микрорайоне Уручье военной части погиб солдат-срочник. Он был свидетелем по делу рядового Коржича.

Дмитрия Удода застрелили из танкового пулемета. По версии Минобороны, в ходе плановых занятий по огневой подготовке на огневом городке 120-й отдельной механизированной бригады военнослужащими срочной военной службы были нарушены меры безопасности при действиях при вооружении боевых машин.

Как оказалось, старший механик-водитель БМП рядовой Дмитрий Удод был свидетелем по нашумевшему делу о гибели рядового Александра Коржича. Об этом Медиа-Полесье рассказала мать солдата Светлана Коржич.

«Недавно на учениях в Уручье погиб сослуживец Саши, который проходил свидетелем. Я уже и не знаю, что думать», — призналась мать погибшего солдата.

Она не согласна с выводами следствия о том, что проходивший службу в Печах под Борисовом рядовой Александр Коржич был доведен до самоубийства.

Мать Александра Коржича напомнила, что ее почти сутки не допускали к телу Саши. На вскрытие не пустили хирурга-травмотолога, который приехал вместе со Светланой. Уже в Пинске она и ее сестра-медик видели следы побоев на теле и голове, гематома на лбу была замазана пудрой, «на шее были не следы повешения, а следы удушения». Правая рука, возможно, была переломана.

«Свидетели говорили, что Саша лежал в подвале со связанными ногами и весь был обмотан куском ткани, потом возникла версия, что на голову была надета майка, — рассказывает Светлана Михайловна. — Я считаю, что результаты судмедэкспертизы ложны, и я буду требовать проведения эксгумации тела и повторной экспертизы».