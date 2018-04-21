Фотофакт: в Советском районе озеленяли центральные улицы и наводили лоск во дворах

На республиканском субботнике управленцы и простые жители высаживали деревья и красили малые архитектурные формы.

В Речицком микрорайоне вдоль проспекта появилась новая аллея. К посадке деревьев приложили руку работники аппарата районной администрации и областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, сотрудники исправительного учреждения открытого типа № 18. В середине аллеи свои деревья посадили глава администрации Сергей Редюк, председатель комитета Андрей Сущевич и депутат парламента Павел Жданович.





— В эти дни по всей стране проходит республиканская экологическая акция «Обустроим малую родину». Цель акции — навести порядок на земле, решить экологические проблемы отдельно взятых регионов. Для Гомеля недостаток деревьев является как раз такой проблемой. Если помните, недавно во время порывистого ветра пострадало много насаждений, около десятка упали на машины. Аварийные деревья удалили в целях безопасности. Сегодня мы восполняем понесённый урон. Поэтому с удовольствием откликнулись на предложение заложить в Советском районе новую аллею, — рассказал председатель природоохранного комитета.









Такую же аллею на Речицком проспекте напротив технического университета заложили депутаты горсовета. Работа шла споро.









Подвязав молодые саженцы, депутаты перешли во двор дома № 37, ставший одной из площадок акции горсовета «Чистый дворик». Здесь монтировали игровое оборудование, приобретённое на партнёрских началах городом из премиальных за победу в конкурсе благоустройства, и жильцами. Старый детский городок не выбросили, а передвинули ближе к соседнему дому, жильцы которого также заинтересованы в совместном благоустройстве среды обитания.





— Будем заниматься двором вплотную и к концу года сделаем его образцовым, — поделился планами депутат горсовета директор КЖРЭУП «Советское» Михаил Прус. — Сейчас в работе как минимум три «чистых дворика», которые благоустраиваются силами самоуправления. Больше нигде в городе такого нет. После ремонта теплотрассы завершённый вид примет двор на улице Косарева, 3. Вот-вот начнутся работы по монтажу сказочного городка на Речицком проспекте, 77. Депутаты активно включились в этот процесс вместе со своими избирателями.





Во дворах на том же Речицком проспекте трудились сотрудники Гомельского городского отдела по ЧС. Дворы были капитально отремонтированы несколько лет назад и ещё не растеряли свежести. Но краска на солнце уже выгорела, поэтому спасатели взяли в руки кисти. Использовали преимущественно красно-синие цвета, а на скамейки с помощью заранее подготовленного трафарета нанесли полезные советы для попавших в беду.









Благоустройство затронуло как районы со сложившейся средой обитания, так и новые микрорайоны. В Шведской Горке, например, деревья садили вдоль новой велодорожки. Рабочие закончили мощение тротуарной дорожки на улице Пенязькова, рыхлили будущие газоны и подсыпали их плодородным слоем грунта. Тон работе задавал министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов. Нужно заметить, что в этот день многие чиновники предпочли переоблачиться в тренировочные костюмы и взять в руки инструмент вместо того, чтобы управлять процессом из кабинетов по телефону.



