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Из гомельского бара средь бела дня увели «интерьерный» белоснежный Harley Davidson

  • 21 апреля 2018, 12:19
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Администрация бара просит помочь в розыске угонщиков и обещает вознаграждение за информацию о мотоцикле. Но пользователи ВКонтакте не верят в реальность произошедшего — уж слишком простым выглядит «преступление»! — и предполагают, что распространенная просьба о помощи — не более чем рекламный ход заведения.

«У нас в Гомеле из бара двое человек уворовали мотоцикл. Прямо днем. Помогите найти», — с такой просьбой представители бара обратились к TUT.BY. На странице заведения ВК размещено объявление следующего содержания: «Сегодня [21 апреля] в обеденное время — примерно в 14.05 — был угнан двумя неизвестными мотоцикл Harley Davidson... Кому что известно, звоните по номеру +375 33 383 33 73. Вознаграждение гарантируем!»

.

Связаться с администрацией бара по вышеуказанному, а так же другим контактным телефонам бара, а также с представителями милиции региона для получения оперативного комментария TUT.BY пока не удалось.


TUT.BY
KSK 15004 - 30/04:
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Места: Гомель (22126)

Метки: Авто (5179)

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