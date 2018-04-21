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БЖД назначила 29 дополнительных поездов на майские праздники

  • 21 апреля 2018, 10:57
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Среди них, 25 — межрегионального сообщения, 4 — международного.

В межрегиональном сообщении дополнительные поезда будут курсировать между Минском, Гомелем, Витебском, Брестом, Могилевом, Мозырем и Коммунарами, передает пресс-служба БЖД.

За границу дополнительные поезда направят в Вильнюс, а также по маршрутам Брянск-Санкт-Петербург и Санкт-Петербург-Смоленск.

Ежегодно на весенние праздники отмечается увеличение перевозок пассажиров, поэтому в БЖД и организуют дополнительные поезда. С 14 по 17 апреля было перевезено более миллиона пассажиров.


Naviny.by
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Метки: Общество (29707)

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