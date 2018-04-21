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Праздник живота: в Гомеле пройдет гастрофестиваль «Городская еда»

  • 21 апреля 2018, 10:40
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Гастрономический фестиваль «Городская еда» пройдет 29 апреля 2018 года. Лакомства на любой вкус можно будет попробовать с 12.00 до 22.00 на площадке возле гомельского государственного медицинского университета (сквер по ул. Билецкого-Ланге).

Среди участников мероприятия — небольшие точки с уличной едой, крупные кафе и рестораны. Ведущие шеф-повара города представят специальное меню, которое отразит их представление о современной кухне и последних тенденциях. Кроме того, для гостей фестиваля организаторы подготовят различные зоны отдыха. Здесь будут концертная площадка, ремесленный арт-маркет художественных изделий, дизайнерской одежды и аксессуаров, зоны по здоровому питанию, моде и красоте лекционные, кулинарные мастер-классы. Самых маленьких займут подвижными играми, выступлениями аниматоров и многим другим. Посмотрите, как это было в прошлом году здесь.

Гастрономический фестиваль «Городская Еда» организуют центр моды и красоты «Хрустальная Нимфа» совместно с администрацией Центрального района города.


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Места: Гомель (22127)

Метки: Афиша (1855)

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