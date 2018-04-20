Жители Сельмаша отстояли зеленую зону на Чапаева

Администрация Железнодорожного района пошла навстречу мнению жителям Сельмаша, которые протестовали против стройки многоквартирного жилого дома на месте фруктового сада. Соответствующее постановление размещено на сайте райисполкома.

Против строительства поступило 118 писем, из которых 4 были коллективными с подписями 843 жителей. За строительство поступило только 72 обращения.

Жителям города предоставлялась возможность ознакомиться с проектом строительства и внести свои замечания и предложения. В ходе проведения общественного обсуждения по объекту: «Многоквартирный жилой дом по ул.Чапаева в г.Гомеле ( в районе жилого дома № 21)» поступило 118 заявлений от жильцов близлежащих жилых домов (в том числе 4 коллективных с подписями 843 жителей), которые выступили против строительства данного объекта. За строительство данного дома поступило 72 обращения.

Напомним, что перед этим жильцы не только собирали подписи, но и провели стихийный митинг. Это уже второй случай, когда общественное мнение помогло отстоять зеленую зону — до этого удалось сохранить сквер возле гостиницы «Турист».