Приговор оставлен в силе. Как водитель Лексуса, сбивший насмерть мужчину возле Универмага, пытался уйти от ответственности

Пресс-секретарь областного суда Ольга Барсукова сообщила, что приговор гражданину Армении, который 3-го декабря, управляя «Лексусом», на скорости 102 км/ч насмерть сбил гомельчанина, оставлен в силе. Апелляционная жалоба удовлетворена не была.
Напомним, громкое ДТП, всколыхнувшее весь город, произошло около 4 утра возле Универмага. Ехавший на скорости 102 км/ч на «Лексусе» гражданин Армении Эрик Арутюнян сбил 33-летнего гомельчанина, который умер на месте ДТП.
Случай вызвал широкий резонанс в Гомеле, поскольку очень быстро стало известно, что это — уже не первое смертельное ДТП на счету этого человека. Притом, в предыдущем случае наказания, связанного с лишением свободы, ему удалось избежать.
28 февраля суд Центрального района Гомеля приговорил лихача к пяти годам колонии. Хозяина «Лексуса» (Арутюнян, как выяснилось, ездил не на своем авто) обязали выплатить родственникам погибшего компенсации морального вреда. В общей сложности сумма составила 105 тысяч рублей.
Несогласный с таким приговором Арутюнян подал апелляцию, которая была отклонена.
Благодаря друзьям погибшего, «Сильным новостям» удалось ознакомиться с фотокопией (есть в редакции) апелляционной жалобы Эрика Арутюняна и узнать, как тот пытался уйти от ответственности.
Одним из главных аргументов осужденного стали обстоятельства, которые он назвал «смягчающими». По словам мужчины, к таковым относится тот факт, что в момент совершения преступления был он трезв, с места ДТП скрыться не пытался и сразу вызвал пострадавшему «скорую».
По мнению Арутюняна, суду также следовало принять во внимание его чистосердечное признание и раскаяние.
Еще одним фактором, который должен был повлиять на суд и привести к отмене наказания, связанного с лишением свободы, должно было стать семейное положение — у Арутюняна на иждивении находится мать, а его сожительница — беременна.
Водитель, сбивший пешехода насмерть в центре города на скорости 102 км/ч также особо подчеркнул, что преступление было совершенно по «независящим от него обстоятельствам».
Несмотря на этот стройный аргументационный ряд, суд, как сказано выше, оставил приговор в силе. Эрик Арутюнян отправится на пять лет за решетку, а хозяин злополучного «Лексуса» выплатит компенсацию.
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