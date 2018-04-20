Карпаты? Швеция? Нет! Фантастические пейзажи из Гомельщины!

Оказывается, щебневые карьеры вместе с белорусским природой — это красиво! Смотрите фото.

Щебневый завод «Глушковичи» находится на границе с Украиной и функционирует с 1975 года.





Предприятие занимается добычей и обогащением (измельчением и упорядочением) строительного камня, обеспечивает потребности в нерудных материалах.

Дорога на карьере лежит через Припять и придется проезжать понтонный мост, дальше дорога частично проходит через украинскую территорию.









Старые карьеры залиты водой, в песке видно глыбы, сверху нависают сосны — кажется, что попал в Карпаты.

















Камни добывают в карьере и на БелАЗах сразу вывозят на дробильный завод, находящийся здесь же. В сухую погоду стоит плотная стена пыли.













Глубина карьера — около 50 метров, а вес экскаватора 200 тонн.







