Тривижн 16/04 - 22/04:

Карпаты? Швеция? Нет! Фантастические пейзажи из Гомельщины!

  • 20 апреля 2018, 15:48
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Оказывается, щебневые карьеры вместе с белорусским природой — это красиво! Смотрите фото.

Щебневый завод «Глушковичи» находится на границе с Украиной и функционирует с 1975 года.

Карьер находится на границе с Украиной

Предприятие занимается добычей и обогащением (измельчением и упорядочением) строительного камня, обеспечивает потребности в нерудных материалах.

Дорога на карьере лежит через Припять и придется проезжать понтонный мост, дальше дорога частично проходит через украинскую территорию.


Припять. Фото Ирина Ареховская/Белсат

Старые карьеры залиты водой, в песке видно глыбы, сверху нависают сосны — кажется, что попал в Карпаты.


Щебневый завод в Глушковичах. Фото Ирина Ареховская/Белсат

Щебневый завод в Глушковичах. Фото Ирина Ареховская/Белсат

Щебневый завод «Глушковичи», затопленый карьер «Надежда». Фото Ирина Ареховская/Белсат

Камни добывают в карьере и на БелАЗах сразу вывозят на дробильный завод, находящийся здесь же. В сухую погоду стоит плотная стена пыли.

В сухую погоду стоит плотная стена из пыли.Фото Ирина Ареховская/Белсат

Дробилка на Щебневом заводе в Глушковичах. Фото Ирина Ареховская/Белсат

Щебневый завод «Глушковичи». Фото Ирина Ареховская/Белсат

Глубина карьера — около 50 метров, а вес экскаватора 200 тонн.




Белсат
KSK 15004 - 30/04:
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Места: Глушковичи (7)

Метки: Общество (29699)

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