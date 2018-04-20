В Днепре и Соже продолжается рост уровня воды на 1-9 см в сутки

На реках Днепр и Сож продолжается рост уровня воды, вызванный весенним половодьем.

На 20 апреля в Днепре у города Орша (Витебская область) и на участке Речица — Лоев (Гомельская область), в Соже у Гомеля вода поднимается с интенсивностью 1-9 см за сутки. На остальном протяжении Днепра и Сожа, а также на Западной Двине, Немане, Вилии, Западном Буге, Березине и Припяти наблюдается спад уровня воды с интенсивностью 1-26 см за сутки. На большинстве рек уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму.

Так, уровень воды превышает опасную высокую отметку на Припяти у города Петриков в Гомельской области. Близок к опасным высоким отметкам уровень воды: в притоке Немана реке Щара возле Слонима (Гродненская область); в Березине у Бобруйска (Могилевская область); в Припяти у деревни Черничи и города Мозыря (Гомельская область), а также ее притоках — в реке Случь у деревни Ленин (Гомельская область) и Цна у деревни Дятловичи (Брестская область); в притоке Сожа реке Проня у деревни Летяги (Могилевская область), однако здесь происходит стабильный спад уровня воды.

Температура воды в реках и водоемах составляет 7-15°С.

В ближайшие дни на большинстве рек вода будет спадать, площадь затопления пойменных земель постепенно уменьшится, сообщает Белгидромет.