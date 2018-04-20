Видео. Глас народа — гомельчане рассказали, поддерживают ли они ограничения в интернете

После того, как в Беларуси были приняты в первом чтении поправки к закону о СМИ, которые ужесточили контроль за комментаторами и изданиями, Youtube-канал «Общество-Гомель» вышел на улицы города, чтобы узнать мнение гомельчан о новшествах в законодательстве.

Горожанам предстояло ответить на три вопроса: «Поддерживаете ли вы блокировку независимых СМИ в интернете?», «Правда ли, что запрет анонимных комментариев востребован белорусским обществом?» и «Министр информации Беларуси сказал, что изменения в законе о СМИ, которые могут закрыть рот неудобным интернет-пользователям, востребован белорусским обществом?».

Опрошенные почти единодушно высказались в ролике, что такие запреты только мешают и пользы в них нет. Подробнее в видео от канала «Общество-Гомель»: