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Видео. Глас народа — гомельчане рассказали, поддерживают ли они ограничения в интернете

  • 20 апреля 2018, 15:30
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После того, как в Беларуси были приняты в первом чтении поправки к закону о СМИ, которые ужесточили контроль за комментаторами и изданиями, Youtube-канал «Общество-Гомель» вышел на улицы города, чтобы узнать мнение гомельчан о новшествах в законодательстве.

Горожанам предстояло ответить на три вопроса: «Поддерживаете ли вы блокировку независимых СМИ в интернете?», «Правда ли, что запрет анонимных комментариев востребован белорусским обществом?» и «Министр информации Беларуси сказал, что изменения в законе о СМИ, которые могут закрыть рот неудобным интернет-пользователям, востребован белорусским обществом?».

Опрошенные почти единодушно высказались в ролике, что такие запреты только мешают и пользы в них нет. Подробнее в видео от канала «Общество-Гомель»:


gomel.today
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Места: Гомель (22121)

Метки: Общество (29699)

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