В Гомеле 17-летняя учащаяся колледжа спрыгнула с моста в Сож. Она в реанимации

В крайне тяжелом состоянии девочка находится в областной больнице.

Попытка суицида произошла еще 10 апреля. О ней «Сильным новостям» сигнализировали читатели, однако официальной информации об инциденте не поступало. На данный момент мы располагаем более-менее ясной картиной произошедшего.

17-летняя учащаяся Гомельского художественного колледжа спрыгнула с автомобильного моста в реку Сож вечером 10 апреля. Девочка осталась жива, однако в крайне тяжелом состоянии она находится в реанимационном отделении областной больницы уже десять дней.

О причинах ее поступка у редакции есть несколько противоречивых свидетельств, которые невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, поэтому по этическим соображениям мы не можем их опубликовать.

По сведениям редакции, девочка — сирота.