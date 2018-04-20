«Автобои — это не просто разбить свою или чужую машину». Руководитель единственной команды соревнований на выживание в Гомеле — о жизни, старых «Волгах» и планах на будущее

Сначала он помогал своему дедушке строить тракторы, а сейчас возглавил единственную команду автобоёв на выживание в Гомеле. История Михаила Конькова, создателя и единственного пилота команды «KonkovTeam», о муках поиска машин, подготовке к соревнованиям и планах на будущее.





Автобои пришли в Беларусь в уже далеком 2009 году, но тогда они прошли как самостоятельная гонка. Лишь начиная с 2014 года правила были систематизированы и гонки превратились в настоящее шоу, вовлекая все больше пилотов и команд, готовых уничтожать не только противников, но и свои машины.





Гомель подтянулся в этот своеобразный автоспорт совсем недавно. Буквально год назад участники команды «Night Shadows» решили принять участие в одной из гонок. Как раз для этого у них было в резерве знаменитое в узких кругах желтое такси — старая «Волга», которую решили не сдавать на металлолом, и буквально за неделю подготовили к соревнованиям в Минске.





«За две недели до соревнований мне позвонил организатор драг-рейсинга в Гомеле и предложил поехать водителем на соревнования. Желтую "Волгу" красили в ночь перед выездом с фонариком в руках. На эвакуаторе машина доехала до Минска. Так как мы вообще не понимали, что такое автобои, мы почти сразу потерпели поражение. Оказалось, что у всех стоит тросиковый газ, а по заводу у "Волги" он приварен к кузову. Из-за постоянных ударов у нас постоянно обламывался газ. Мы выезжали несколько раз, быстро ломались и уезжали с поля боя. Потом походили, посмотрели на чужие машины, осознали, чего у нас не хватало, и вернулись домой».





Следующие автобои, в которых Миша решил принять участие, по счастливому случаю проходили в Гомеле. На соревнования решено было снова выставить желтое такси.





«Мы подготовились и заняли третье место. На тех соревнования желтая "Волга" стала частью шоу — в конце гонок ее раздавил огромный Монстер-трак Гаврюша. Но даже после этого я выкупил остатки той машины для будущих соревнований и стал искать новый кузов».





А потом Миша столкнулся с проблемой поиска новой машины для соревнований. Казалось бы, старых «Волг» в городе должно быть огромное количество, но цена была несоизмерима состоянию продаваемых машин.





«У нас в Гомеле почему-то за эти "Волги", старые и ржавые, гниющие во дворах, хотят по 300 долларов. У меня во дворе уже лет пять колом стоит такая машина. Я несколько раз подходил к хозяину и предлагал недорого ее забрать, но он уперся в нереальную сумму и верит, что найдет на нее покупателей. Но машина так и продолжает "расти" в нашем дворе. Свою машину мне помогли найти в Минске за 100 рублей. Еще столько же я потратил, чтобы привезти ее в Гомель. Родители были немного шокированы, когда машину выгрузили во дворе у дедушки: "Ты что купил? Разве это будет ездить?" Но я уверил их, что знаю своё дело».





Вдохновитель «KonkovTeam» признается, что основная подготовка машины к соревнованиям чаще всего проходит за неделю до выезда. Наверное, это уже сложившаяся традиция с первых гонок, но ремонтировать машину приходилось даже за 15 минут до старта.





«Перед выездом в Минск наша машина перестала заводиться. Она уже стояла на лафете на "Кристалле". Три часа под фонарем мой знакомый ее крутил. Отремонтировали, приехали в Минск, а она снова глохнет. Нам на месте ребята подсказали, что мы не ту катушку зажигания поставили. Нужная нам катушка отличалась минимально, но найти ее в запчастях мы не смогли. Я уже шел отказываться от участия, и прямо под ногами на земле я увидел необходимую запчасть. Это был шок! Кто-то из участников брал запасную катушку и согласился нам ее отдать. Я влетал на площадку соревнований, когда объявляли участников». Любовь в машинам и технике у Миши началась с детства. В то время, как другие мальчишки играли в Казаки-Разбойники, будущий пилот автобоёв собирал со своим дедушкой очередной трактор в гараже дома. «У нас всегда очень много техники было в доме. Я постоянно помогал дедушке, мы делали тракторы, перебирали мотороллер и "Жигули". Основы дал мне именно он. А потом я повзрослел, а дедушка постарел, и перестал уделять технике много времени. А я пошел механиком в команду "Алекстим", где постепенно набирался опыта. За полтора года я объездил с ними всю Беларусь, я был на всех этапах их соревнований. Все пришло с опытом».





Автобои для Миши и его команды давно уже не хобби, а смысл жизни. Ведь вкладывать силы и средства приходится постоянно. Какой-то отдачи, кроме удовольствия, или дохода у команды нет, даже призовые деньги не покрывают всех затрат. Только спустя год активности и благодаря тому, что у команды есть свой менеджер, который рассылал коммерческие предложения организациям, у ребят появился спонсор.





«Подготовка машины к соревнованиям в среднем обходится около 300 рублей. Иногда организаторы возвращают некоторую сумму на дорогу. Спонсор организовывает лафет до соревнований, топливо. В этом году у нас новый спонсор, и мы надеемся, что нам станет проще. Все это благодаря нашей команде. Сейчас в ней 5 человек — пилот, 2 механика, менеджер и фотограф. Наша команда действует благодаря усилиям каждого участника. Кто-то занимается организационными вещами, кто-то ковыряет машину. У нас есть механик, которому 18 лет, и он даст фору многим в нашем городе. Мы все постоянно набираемся опыта и развиваемся, потому что у нас хоть и молодая команда, но есть желание учиться и каждый раз выложиться по максимуму».





Останавливаться на достигнутом ни Миша, ни участники его команды не собираются. Сейчас ребята планируют расширить свой автопарк и подыскивают новую «Волгу». Безусловно, то, что на данный момент они — единственная команда в Гомеле, добавляет им уважения, ведь куда проще принимать участие в боях в столице, когда не нужно тянуть машину за 300 километров. Но именно такой расклад помогает команде серьезно подходить к соревнованиям.





По словам Миши, автобои — это не просто разбить свою и чужую машину. Постоянно приходится думать, какую часть машины лучше подставить под удар, как лучше вырулить из маневра, чтобы максимально сохранить кузов. Это своеобразная школа экстремального вождения, которая помогает всем пилотам автобоёв на обычных дорогах предугадывать аварийные ситуации. Да и следы от ударов, вмятины на кузове, дыры и разрывы металла, показывают, насколько каждый удар может быть фатальным. Только в автобоях есть все меры безопасности, и самый серьезный случай травмирования — сломанный палец. А вот на наших дорогах все куда более опаснее и страшнее. И после участия в соревнованиях, десятков часов по восстановлению машины, Миша и его команда стала еще серьезнее относиться к любому автотранспорту.









Ближайшие соревнования, на которых можно увидеть на что способна команда «KonkovTeam», пройдут на аэродроме Зябровка 5 мая в рамках проведения Motorfest.



