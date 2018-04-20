Возле Святой Криницы на улице Подгорной снова рубят деревья, несмотря на то, что горожане в прошлом году сумели добиться остановки вырубки

Читательница «Сильных Новостей» поделилась с редакцией снимками последствий вырубки возле родника, почитаемого православными, на Старом Аэродроме.





Наш сайт уже касался этой проблемы в августе прошлого года. Коммунальники под руководством епархии занялись благоустройством на свой лад, но такой подход вызвал протесты местных жителей. Тогда деревья в этом уголке природы удалось отстоять.





Родник расположен невдалеке от грунтовой дороги, которая связывает Ледовый дворец и сквер на улице Юбилейной. Данный участок был передан в аренду Гомельской епархии. В последнее время стали слышны разговоры, что рядом с источником когда-то был монастырь. Правда, это информация не подтверждается историками. Почитание источника известно с советских времен. Культ родников широко распространен в белорусской культуре и известен еще с языческих времен.



