Прицепились к прицепу. Как купленный на аукционе прицеп гомельчанин не может поставить на учет в ГАИ

Официальное государственное учреждение продает имущество с аукциона. Все на первый взгляд просто, процедура четко регламентирована законодательными актами и инструкциями. Но на деле сам факт покупки оказывается только началом мучений, а уровень бюрократических препятствий поражает любого здравомыслящего человека.

Михаил попал в такую ситуацию, когда на аукционе приобрел отслуживший свое прицеп, состоявший ранее на службе МЧС. Но поставить на учет в ГАИ свое приобретение Михаил так и не смог. Почему? Обо всем по порядку.

Михаил: «Я проживаю в Гомеле. Более года назад решил купить бывший в употреблении автомобильный прицеп для хозяйственных нужд. Поскольку материальный ресурс был ограничен, искал списанную технику через РУП «Белспецконтракт», на сайте которого и нашел искомый объект — автомобильный прицеп USA/Reber 0,35 тонны. Прицеп этот эксплуатировался одним из подразделений МЧС — филиалом «Институт переподготовки и повышения квалификации». Отслуживший свое прицеп отправился на торги, к слову, всего таких лотов было три. Техника была в неважном состоянии, но цена устраивала, даже с учетом того, что придется дополнительно вложиться перед оформлением в ГАИ.

Потратив на приведение в порядок этого прицепа значительные для меня деньги, я наконец-то добрался до этапа его регистрации в ГАИ. Знал бы, чем это обернется, не покупал бы его вообще. В регистрационном подразделении ГАИ внимательно изучили предъявленные документы, поразмышляли и выдали: «Так он же у вас военного назначения. Разбирайтесь и приносите документы, что прицеп можно эксплуатировать в гражданских целях». О том, что прицеп этот военный, я узнал впервые, во всех документах он значился как гражданский. Пришлось обращаться в институт МЧС, чтобы придумали какой-нибудь документ по этому поводу.





Думал, что этого будет достаточно и я наконец-то стану полноценным собственником купленного мною прицепа, но оказалось, что это не так. Теперь сотрудник ГАИ попросил документы о том, как и когда прицеп иностранного производства появился в Беларуси, как он растаможивался. Тут, к слову, необходимо отметить, что прицеп этот поставлялся в Беларусь в качестве гуманитарной помощи иностранного государства, а насколько мне известно, гуманитарная помощь налогами не облагается. Но это мне известно, а в ГАИ об этом, по всей видимости, не знали. Пришлось обращаться уже в Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь. Как говорится, кто ищет — тот находит, но сама ситуация стала меня напрягать.





Найдя искомый документ, я предъявил его в ГАИ. Вроде бы полный пакет документов: договор купли-продажи, накладные, заявления, куча всяких справок. Зарегистрируйте же этот злосчастный прицеп! Как я говорил уже, таких прицепов на продажу выставлялось несколько. Один из покупателей без проблем поставил такой прицеп на учет, только в другом регионе. Я связывался с ним, и он подтвердил, что таких требований, как мне, при регистрации прицепа ему не предъявляли. Я пытался использовать эту информацию в качестве аргумента, но аргумент в ГАИ принят не был. После очередного похода в Госавтоинспекцию мне вручили вот это.





Короче, документы забрали для проведения проверки. Что еще им нужно, я даже представить не мог. Стал обращаться с заявлениями в ГАИ, чтобы разъяснили мне, что происходит, а также почему я не могу поставить на учет технику, которая эксплуатировалась ранее в официальных государственных учреждениях. Получил ответ, после которого вопросов стало еще больше.





В общем, по тексту получается, что я еще должен доказать, что этот прицеп не выбракованный или не погибший, из запасных частей не собран, подтвердить каким-то образом марку, модель, модификацию прицепа и его эксплуатационные характеристики. Марка же указана в документах, полученных мною при заключении договора, а дальше сами проверяйте, как и что. Почему я должен это делать, когда это функция ГАИ? Сам прицеп при этом назвали «схожим с одноосным прицепом серого цвета». Цирк какой-то! Когда МЧС прицеп эксплуатировало, этого, как я понимаю, не нужно было, прицеп был именно прицепом, а не «схожим с прицепом средством». Дальше — больше.





Получается, первым в соответствии с ответом ГАИ законодательство нарушило МЧС, своевременно не зарегистрировав прицеп в установленном порядке. А как это — своевременно? В итоге же зарегистрировали, пусть и несвоевременно, или как? Фраза «не подтверждена законность перемещения прицепа на территорию страны Евразийского союза» отправила меня в ступор. А документы из Департамента по гуманитарной деятельности, который эту технику принимал, для ГАИ не в счет? Черным по белому написано, что «гуманитарка» принята, зарегистрирована соответствующим удостоверением, таможенные пошлины при ввозе такой техники не взимаются. Что вам еще нужно? А чего стоит фраза «не подтверждена законность приобретения прицепа самим МЧС», в связи с чем все последующие собственники именуются ГАИ «незаконными»? Да и поставлялась техника по спискам, утвержденным должностными лицами обоих государств.





Мне кажется, что ситуация загнана в угол, выхода из которого нет».

Получается интересная история: ГАИ поставила под сомнение законность получения (оформления) гуманитарной помощи от иностранного государства. Интересно, а знают ли об этом в Департаменте по гуманитарной деятельности УДП? Поставлена под сомнение законность приобретения прицепа МЧС, ведь, как считает ГАИ, «проверкой пока не подтверждена законность приобретения прицепа МЧС», из чего логически следует, что с 2005 года МЧС использовало технику незаконно. РУП «Белспецконтракт» также виноват — не предоставил Михаилу документы, когда продал технику с торгов. Ну и Михаил, ставший, как ему казалось, собственником (весьма условным) злосчастного прицепа, также в чем-то не без греха, так как не может предоставить ГАИ необходимый пакет документов для регистрации. Итого виноватых в этой истории оказалось аж четыре, кроме сами-знаете-кого...

Михаил намерен до конца разобраться с ситуацией, итог мы обязательно сообщим нашим читателям.