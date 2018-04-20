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Сезон фонтанов начнется в Гомеле 27 апреля

  • 20 апреля 2018, 11:16
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Фонтаны включатся одновременно во всех районах областного центра.

Главные площадки, на которых будут организованы праздничные мероприятия, — площадь Победы, цирк, проспект Речицкий и сквер у кинотеатра «Мир».


Гомельская правда
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