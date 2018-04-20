Как свернулся «Гомелькабель». Предприятие умудрилось потерять всю прибыль на курсовой разнице

На годовом собрании акционеров СОАО «Гомелькабель» миноритарные акционеры, директор и российский инвестор в очередной раз не сошлись в оценке финансового состояния предприятия, его причинах и перспективах.

Все проблемы вызваны макроэкономическими условиями, высокими финансовыми и экономическими рисками, поставил в известность акционеров недавно назначенный директор СОАО «Гомелькабель» Александр Герасимов. Из-за них предприятие столкнулось с колебанием валютных курсов, низкой платежеспособностью отечественных потребителей, необоснованно высокими ценами на энергоносители и обострением конкуренции на внешних рынках. Тем не менее за прошлый год физический объем произведенной продукции вырос на 7%, до 4309 т, на экспорт было отправлено 2462 т. Последний увеличился на 10,4%, до 11,8 млн. USD, производительность труда — на 22,6%, рентабельность продаж составила 3,48%. Хотя выручка достигла почти 46,7 млн. BYN, а прибыль от реализации — 1,64 млн., завод получил 453 тыс. BYN чистого убытка.

Прибыль в очередной раз «съели» отрицательные курсовые разницы, которых набралось почти на 1,8 млн. BYN. Подобная проблема сегодня не редкость на отечественных предприятиях. Но в данном случае причина кроется в плохом управлении валютными рисками, считает член наблюдательного совета, бывший директор «Гомелькабеля» Анатолий Бояков. При наличии кредиторской и дебиторской задолженности в валюте у финансового менеджмента ОАО было поле для маневра, чтобы минимизировать потери. По мнению же председателя наблюдательного совета Сергея Зинукова, основным фактором, не позволившим достичь целевой показатель по чистой прибыли, стали отрицательные курсовые разницы от переоценки обязательств в валюте, полученные в результате продолжающейся девальвации белорусского и российского рублей к доллару США и евро. Избежать этих потерь было невозможно, считает С. Зинуков.

В свою очередь директор «Гомелькабеля» А. Герасимов видит главную проблему в неплатежах покупателей. Дебиторская задолженность на начало года составила более 5,2 млн. BYN, из которых 1,1 млн. — просроченная. Испытывая нехватку оборотных средств, «Гомелькабель» вынужден брать кредиты: на начало года задолженность перед банком составила свыше 9,8 млн. BYN, причем в 2017 году пришлось уплатить 714 тыс. BYN процентов.

Не радует миноритарных акционеров и рост экспорта, точнее — отсутствие его диверсификации. Из общего объема 64,5% поставок приходится на Россию, причем они выросли более чем в 1,5 раза. На долю остальных стран СНГ пришлось всего 7,8% (рост поставок на 27%), страны дальнего зарубежья — 27,6%, причем они сократились на 402 т. В частности, экспорт в страны ЕС сократился на 40,7%, до 585 т.

Такое изменение экспортного вектора выглядит, по мнению миноритариев, довольно странно. К тому же сам директор ОАО признает, что на финансовые результаты повлияла конкуренция с российскими производителями, которые продают аналогичную продукцию по демпинговым ценам при равной стоимости сырья. Поэтому неудивительно, что миноритарии подозревают: решение о наращивании экспорта в Россию принималось по указанию российских инвесторов — компаний «Людиновокабель» и «Атолл». Те, в свою очередь, вполне могут неплохо заработать на заказах дешевой переработки на «Гомелькабеле» гораздо лучше последнего. К тому же, по мнению работников «Гомелькабеля», одной из причин ухудшения финансового состояния ОАО стала продажа продукции ниже себестоимости и без оплаты в нарушение установленных контрактных условий фирмам «Вектор Плюс» (Чехия), «Логри» (РФ) и ЗАО «Людиновокабель» (РФ).

Новым председателем наблюдательного совета опять избран представитель российского акционера Н. Никитин (замдиректора ЗАО «Людиновокабель»), а новый директор также «выписан» из Людинова. Изменят ли они сбытовую политику компании?

Миноритарные акционеры на это не надеются. Напротив, они не исключают, что российский инвестор настроен окончательно превратить зарубежные компании, входящие в группу «Людиновокабель», в центры прибыли, оставив на долю Гомелькабеля роль «накопителя» затрат и убытков, в т.ч. от курсовых разниц. Тут нет ничего личного: подобная «архитектура» бизнеса встречается нередко.

Правда, дирекция в прошлом году пыталась улучшить финансовое положение Гомелькабеля, в т.ч. снизить дебиторскую задолженность. По словам А. Герасимова, контрагентам было направлено 28 предварительных претензий, все они удовлетворены. По решениям судов взыскано 382 тыс. BYN основного долга. Есть договоренности о поставках сырья с отсрочкой платежа, что позволило снизить напряженность с оборотными средствами.

Но миноритарных акционеров это не успокаивает. «Можно сколь угодно быть хорошим производственником и успешно проталкивать дешевую катанку, — отмечает директор ООО "Майвори" Александр Мозгов, которому принадлежит 2% акций "Гомелькабеля". — Но если не работать с финансами, и результат в валюте отрицательный, то грош цена директору».

«Предприятие должно увеличивать благосостояние собственников через повышение стоимости акций, собственного капитала предприятия и выплату дивидендов, — полагает представитель ОАО "Серталит" Вадим Зрайковский, которому принадлежит 2,5% акций. — Но пока "Гомелькабель" четвертый год подряд несет убытки, стоимость акций падает, а члены наблюдательного совета "гребут" по 1,4 тыс. USD вознаграждения в месяц».

Акционеров возмущает, что пользуясь постановлениями правительства, убытки предприятия прятались четыре года подряд. Так, в 2014 году за счет добавочного фонда было покрыто 26,6 млрд. BYN убытков, в 2015-м — отнесли на расходы будущих периодов 18 млрд., в 2016-м — 15,5 млрд., напоминает В. Зрайковский. Итого — примерно 4 млн. USD, а если их сложить с убытками, которые остались в отчетности, то получится 5,5 млн. USD. И все они от курсовых разниц, которые дирекция и наблюдательный совет считают форс-мажорным обстоятельством. «Я очень надеюсь, что в этом году новый директор добьется запланированной операционной прибыли, но если менеджмент продолжит безалаберно относиться к хеджированию валютных рисков, все опять убьют курсовые разницы, — говорит В. Зайковский. — Может, такая ситуация кому-то выгодна, чтобы завод падал, а его акции дешевели, чтобы их скупать за копейки, как это происходит сейчас».

Действительно, 6 лет назад акции «Гомелькабеля» стоили на бирже 14 USD за штуку, а сегодня только 2 USD. Такой обвал объясняется проблемами в управлении предприятием, которые отразились в убытках, обесценивании активов. Коэффициенты платежеспособности, ликвидности, обеспеченности оборотными средствами и активами свидетельствуют о предбанкротном состоянии бывшего флагмана кабельной отрасли, сокрушаются миноритарии. Однако председатель наблюдательного совета, российский акционер Сергей Зинуков («Людиновокабель» — 24,9% акций) с этим не согласен. При этом он ссылается на позитивную динамику объемов производства в последние два года. Именно в сохранении этой тенденции видится одна из задач нового руководства и в текущем году. Предстоит стабилизировать ситуацию на предприятии, в частности — рассчитаться с Белинфондом по займу на приобретение оборудования (более 3 млн. USD), добиться роста физического объема производства на 5%, экспорта — на 13,1%, довести рентабельность продаж до 3,7%, чистую прибыль — до 794 тыс. BYN (без учета курсовых разниц), инвестиции в основной капитал — до 55 тыс. USD.

Представитель компании «Атолл», которой принадлежит 8,83% акций «Гомелькабеля», заверил, что российская сторона в 2017 году всеми силами старалась помочь белорусскому предприятию. В частности, с поставками неизолированной алюминиевой жилы, средствами для покупки медной проволоки. Впрочем, такая помощь весьма выгодна россиянам, поскольку позволяет экономить до 1000 USD на каждой тонне при покупке медной катанки в Беларуси. Дело в том, что «Гомелькабель» участвует в программе Минпрома по поддержке производителей электротехнической продукции — получает на переработку лом и отходы меди. Это позволяет получать 1200–1500 т медной катанки по ценам ниже рыночных. Также предприятие закупает медную катанку по квоте Минпрома, что позволяет снизить себестоимость продукции и обеспечивает российскому акционеру лучшие цены.

Самым непонятным был совет представителя «Атолла» другим акционерам — приложить усилия и помочь перекредитоваться в белорусских рублях. Это было сказано после того, как участники собрания в подробностях обсудили проблему курсовых разниц.

Напомним, в декабре 2011 г. на аукционе 25,6% акций «Гомелькабеля», принадлежавших государству, приобрел единственный покупатель — российская компания «Атолл», которая входит в группу «Людиновокабель», по стартовой цене 3,112 млн. USD, т.е. по 10,8 USD за акцию. Но это не привело к дополнительному притоку капитала и созданию новых рабочих мест. Упала и капитализация компании. Если в 2012 году «Гомелькабель» стоил порядка 28 млн. USD, то в нынешнем состоянии его цена не превышает 5 млн. USD, полагают миноритарные акционеры.

Неудивительно, что работники «Гомелькабеля» завидуют тем ОАО, где государство вернуло себе контроль. Ведь иные инвесторы приобретают предприятия не для того, чтобы обеспечить долгосрочную эффективную работу, а чтобы переключить на себя его долю на рынке и быстро «выжать» любыми способами доход, не обращая внимания на последствия.