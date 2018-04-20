Преступная схема хищения минеральных удобрений раскрыта в Гомельской области

Правоохранители раскрыли преступную схему крупные хищения минеральных удобрений в Гомельской области.

Всё началось с задержания двух фур вечером 10 апреля на трассе М-10 вблизи Калинковичей. Оперативники управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома при поддержке Госавтоинспекции и бойцов ОМОНа остановили большегрузы, которые намеревались выехать в Российскую Федерацию. Водители предъявили сопроводительные документы на груз. Но сотрудники милиции, усомнившись в подлинности транспортных накладных, проверили, что находится внутри кунгов. Там были обнаружены минеральные удобрения, которые везли на продажу в страну-соседку. Общий вес товара составил порядка 80 тонн на сумму в 20000 рублей. Так правоохранители остановили отлаженный криминальный механизм хищения удобрений.

— В тот же день УСК Республики Беларусь по Гомельской области по материалам УБЭП КМ УВД Гомельского облисполкома возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 УК Республики Беларусь (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), — сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Подозреваемым стал директор и единственный учредитель ЧТУП «Автомедон», 1963 года рождения. Он же одновременно был и заместителем главы фермерского хозяйства «Антоновские яблоки» Калинковичского района. Менеджером в фирме работал сын руководителя, 1988 года рождения. Кроме вышеперечисленных граждан в преступную схему были включены водители указанной частной фирмы и некоторых государственных организаций.

— Вышеуказанные лица вступили в предварительный преступный сговор с рядом должностных и материально-ответственных лиц предприятий, занимающихся обеспечением хозяйств Гомельской области минеральными удобрениями, — рассказал Виталий Пристромов. — На системной основе они организовали по заведомо подложным документам отгрузки приобретённых исключительно за государственные средства минеральных удобрений, которые должны быть реализованы только хозяйствам Республики Беларусь. Другими словами, воровали, чтобы затем продать за немалые деньги. Далее удобрения перевозились на склады транспортной фирмы «Автомедон» и фермерского хозяйства «Антоновские яблоки», расположенные в Калинковичах. После, с интервалом в 3-5 дней они вывозились большегрузным транспортом и реализовывались за наличный расчёт субъектам хозяйствования Российской Федерации.

В ходе проведённых обысков в складских помещениях ЧТУП «Автомедон» и ФХ «Антоновские яблоки» обнаружено и изъято более 100 тонн минеральных удобрений, наложен арест на два большегрузных автомобиля и внедорожник, находящиеся в пользовании директора фирмы.

В настоящее время правоохранители проводят комплекс следственных действий и оперативных мероприятий. Ряд фигурантов уголовного дела уже задержаны и арестованы. Руководитель «Автомедон» скрылся и находится в розыске