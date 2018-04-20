В Гомеле за 47 000 рублей продают Ford Focus, который заряжается от розетки и проходит по городу до 180 км

Как объясняет владелец, этот Ford Focus — чистый электромобиль. По уверениям хозяина, в городском цикле автомобиль способен проехать до 180 километров, может заряжаться и от обычной розетки, и от специального терминала, и вдобавок некоторыми фунциями можно управлять со смартфона.

Время полной зарядки электромобиля составляет около 3-х часов. Комплектация для данной версии — максимальная: кожаный салон, биксеноновые фары и многое другое. Зимы, если верить объявлению, машина не видела, а эксплуатировалась исключительно летом. Более того, в семье машина была четвёртой.

За 145-сильный электрохэтчбек, растаможенный всего полтора года назад, на сайте auto.ru просят $23500 (по нынешнему курсу это 47 600 белорусских рублей). Возможна продажа за криптовалюты BTC или XRP. Купить «Фокус» предлагают не только автомобилистам из Беларуси, но и их российским коллегам.