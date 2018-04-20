Тривижн 16/04 - 22/04:

В Гомеле за 47 000 рублей продают Ford Focus, который заряжается от розетки и проходит по городу до 180 км

  • 20 апреля 2018, 10:53
  • 2017
  • 1


Как объясняет владелец, этот Ford Focus — чистый электромобиль. По уверениям хозяина, в городском цикле автомобиль способен проехать до 180 километров, может заряжаться и от обычной розетки, и от специального терминала, и вдобавок некоторыми фунциями можно управлять со смартфона.

Время полной зарядки электромобиля составляет около 3-х часов. Комплектация для данной версии — максимальная: кожаный салон, биксеноновые фары и многое другое. Зимы, если верить объявлению, машина не видела, а эксплуатировалась исключительно летом. Более того, в семье машина была четвёртой.

За 145-сильный электрохэтчбек, растаможенный всего полтора года назад, на сайте auto.ru просят $23500 (по нынешнему курсу это 47 600 белорусских рублей). Возможна продажа за криптовалюты BTC или XRP. Купить «Фокус» предлагают не только автомобилистам из Беларуси, но и их российским коллегам.


Mail.ru
KSK 15004 - 30/04:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22121)

Метки: Авто (5176)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


Самое читаемое