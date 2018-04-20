Тривижн 16/04 - 22/04:

Погода в Гомеле на выходные. Малооблачно, возможны небольшие дожди

  • 20 апреля 2018, 10:22
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Температурный разброс будет серьезным: от +21°С в субботу до +13°С в воскресенье.

Температура воздуха в субботу поднимется в Гомеле до отметки в +21°С. Небо будет ясным, лишь иногда будет покрываться облаками. Несмотря на ясное небо и тепло, синоптики не исключают вероятность небольшого дождя. Так что зонтик с собой лучше все-таки взять.

В воскресенье будет прохладнее — прогнозируется, что температура воздуха днем будет в районе +13°-14°С , а небо — облачным с прояснениями. Вечером ожидается небольшой дождь.


gomel.today
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Места: Гомель (22121)

Метки: Погода (1798)

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