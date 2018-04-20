Погода в Гомеле на выходные. Малооблачно, возможны небольшие дожди

Температурный разброс будет серьезным: от +21°С в субботу до +13°С в воскресенье.

Температура воздуха в субботу поднимется в Гомеле до отметки в +21°С. Небо будет ясным, лишь иногда будет покрываться облаками. Несмотря на ясное небо и тепло, синоптики не исключают вероятность небольшого дождя. Так что зонтик с собой лучше все-таки взять.

В воскресенье будет прохладнее — прогнозируется, что температура воздуха днем будет в районе +13°-14°С , а небо — облачным с прояснениями. Вечером ожидается небольшой дождь.