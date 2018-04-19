Официально: начальница комитета по экономике Гомельского облисполкома уволена «по соглашению сторон»

Сегодня утром «Сильным новостям» стало известно, что с должности начальника комитета по экономике Гомельского облисполкома уволена занимавшая этот пост более десяти лет Эльвира Карницкая.

Позже эта информация получила официальное подтверждение. В облиполкоме сообщили информагентству БелаПАН, что Эльвира Карницкая была уволена «по соглашению сторон» и занимаемое ею ранее место сейчас вакантно.

Интересно, что с сайта облисполкома также была удалена информация о начальнике управления энергетики, топлива, транспорта и коммуникаций. Ранее это управление возглавлял Максим Попов.

Громкие кадровые перестановки происходят в Гомеле на фоне ареста по подозрению в получении взяток бывшего главы Гомельского райисполкома Александра Ситницы. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что он перестал выходить на связь и появляться на работе. По информации «Сильных новостей», чиновник пропал после того, как в отношении него началась проверка по подозрению в коррупции.

Уже в конце недели Ситница был уволен «за прогулы», и, как стало известно, против него было заведено уголовное дело. Задержали экс-главу райисполкома несколькими днями позже на территории Российской Федерации.