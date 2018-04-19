МВД: Экс-председатель Гомельского райисполкома брал взятки около трех лет
- 19 апреля 2018, 17:34
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Люди в материале: Александр Ситница (7)
Места: Гомель (22109)
Председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницу уже неделю не могут найти. Куда исчез топ-чиновник?
Источники сообщают, что Александра Ситницу, экс-председателя Гомельского райисполкома, задержали в России
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