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МВД: Экс-председатель Гомельского райисполкома брал взятки около трех лет

  • 19 апреля 2018, 17:34
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Александр Ситница, будучи в должности председателя Гомельского райисполкома, брал взятки с 2015 года, сообщили БелТА в пресс-службе МВД.

Оперативные работники установили, что с 2015 года Александр Ситница за взятки предоставлял необоснованные льготы и преимущества различным коммерческим структурам в сфере земельных отношений, проведения строительно-монтажных работ, коммунально-бытовых услуг. Многочисленные факты получения взяток и злоупотребления служебными полномочиями председателем Гомельского районного исполнительного комитета были выявлены при проверке информации о коррупционных правонарушениях в органах власти и управления Гомельской области.

«Несмотря на попытку скрыться от правоохранительных органов, экс-руководитель был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД и помещен в следственный изолятор. Следственным комитетом в его отношении в конце прошлой недели возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (получение взятки)», — проинформировали в пресс-службе.

Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех фактов и обстоятельств совершения подозреваемым коррупционных преступлений во время работы в должности председателя Гомельского райисполкома.


БелТА
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