В новом микрорайоне не будет ни школы, ни детской площадки — нет денег

В 2016 году в микрорайоне «Кленковский» приостановили строительство школы. Родители, понимая, что новое учебное заведение появится не скоро, обратились к властям с просьбой привести в надлежащий вид хотя бы стадион или организовать на его месте детскую площадку. Однако ответ горисполкома напрочь отмел все надежды: «Нет финансирования».

— Согласно Государственной инвестиционной программе на 2016г утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2016 № 30 объект «Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне № 21 г. Гомеля» включен в перечень объектов, финансирование которых в 2016г. Приостановлено, — говорится в сообщении. — Строительство стадиона является неотъемлемой частью проекта строительства школы. В 2017 г. строительные работы по данному объекту не велись. При выделении финансирования работы будут продолжены.