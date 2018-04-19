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Гендиректор гомельского ЖКХ: В критическом состоянии находятся 350 дворов

  • 19 апреля 2018, 15:00
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Виктор Кулаго рассказал о состоянии гомельских дорог и дворов.

По его словам, до конца месяца ямочным ремонтом предстоит восстановить около 30 тысяч квадратных метров асфальтного покрытия.

— В первую очередь ямочный ремонт будет выполнен на 40 главных улицах. Все работы здесь необходимо завершить до 20 апреля, поэтому используется всё световое время, — пояснил газете «Гомельские ведомости» руководитель КПУП «Гомельское городское ЖКХ».

Ремонт с заменой асфальта ждет улицы Шевченко, Жарковского, 60 лет СССР, Братьев Лизюковых, Кожара, Катунина и другие. На эти цели выделено два миллиона рублей. В перспективе — улицы Петруся Бровки, Олимпийская, Лазурная, Косарева.


gomel.today
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