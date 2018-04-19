Видео — Авария на Чернобыльской АЭС: Настоящее и будущее

В Гомеле обсудили последствия техногенной катастрофы.

Количество так или иначе пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС уже и представить себе сложно. Каждый год в Беларуси более 15 тысяч человек умирает от онкологических заболеваний. Гораздо больше людей лечатся от этого опасного недуга. И с каждым годом наблюдается всё больший рост заболеваемости раком.

В то же время в Гродненской области в Островце строится первая белорусская атомная станция.

Что должны делать власти, чтобы не повторять ошибок прошлого? Что делать простым белорусам, чтобы не заболеть? На эти вопросы искали ответы все желающие вместе с Городскими собраниями ГДФ.