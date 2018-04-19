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Под Брестом гомельчанин забыл в туалете на заправке $7000 и не нашел, когда вернулся. Милиция завела дело о краже

  • 19 апреля 2018, 14:18
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В Брестском районе 52-летний гомельчанин остановился на заправке. Зайдя в туалет, мужчина отложил барсетку, а потом и вовсе о ней забыл.

Вернувшись в автомобиль, гомельчанин лег отдыхать. О забытой барсетке вспомнил, когда уже было поздно. Кстати, забывчивость дорого ему обошлась: в барсетке лежало больше 14 000 рублей.

Похитителю чужого имущество осталось не долго радоваться. По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело, сообщает BrestCITY.com.


gomel.today
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Места: Гомель (22105), Брест (713)

Метки: Криминал (9742)

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