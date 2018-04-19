Под Брестом гомельчанин забыл в туалете на заправке $7000 и не нашел, когда вернулся. Милиция завела дело о краже

В Брестском районе 52-летний гомельчанин остановился на заправке. Зайдя в туалет, мужчина отложил барсетку, а потом и вовсе о ней забыл.

Вернувшись в автомобиль, гомельчанин лег отдыхать. О забытой барсетке вспомнил, когда уже было поздно. Кстати, забывчивость дорого ему обошлась: в барсетке лежало больше 14 000 рублей.

Похитителю чужого имущество осталось не долго радоваться. По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело, сообщает BrestCITY.com.