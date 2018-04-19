Мошенники взломали страничку гомельчанки в соцсетях и вымогают деньги, рассылая ее обнаженные снимки

Старая страничка в социальной сети «ВКонтакте» гомельчанки Екатерины попала в руки мошенников. Не только доступ, а также весь список друзей, личные переписки и фотографии оказались в полном распоряжении шантажистов. Периодически, начиная с зимы, Екатерину терроризируют с фейковых страниц в ожидании оплаты за «секретность».

О ненадежности сохранения приватной информации в социальных сетях говорят с момента их создания. И даже несмотря на то, что каждый год создатели «ВКонтакте», «Фейсбука», «Одноклассников» и прочих соцсетей добавляют новые средства защиты от взлома, ежедневно в руки мошенников попадают сотни страниц людей, в переписках и сохраненных фотографиях которых обязательно найдется то, что лучше никому не видеть.





По словам Екатерины, есть сайт для подобных интернет-мошенников, вход на него платный. На сайте размещается конфиденциальная информация и любой желающий может взять ее в личное пользование за определенный «взнос».

С момента взлома старой странички мошенники присылали сообщения с угрозами, а последний шантажист решил пойти иным путем. Создав идентичную страничку с таким же именем, фамилией и аватаркой, как у Екатерины, мошенник рассылает приватную фотографию с ее лицом всему френдлисту настоящей страницы жертвы.









В своем сообщении он предлагает переслать эту фотографию по нужному id. Чтобы остановить подобную рассылку мошенник просит всего ничего — 2500 российских рублей на анонимный кошелек Webmoney.





Если вашу страничку взломали:

— Предотвратить взлом вашей страницы достаточно легко. Для начала необходимо регистрировать аккаунты в социальных сетях на более защищенной почтовой платформе — gmail.com.

— Если для входа вы используете свой номер телефона, не потрудитесь установить двойную аутентификацию в настройках безопасности в вашем аккаунте. Это не страшно и даже не больно. Для входа на страничку будет присылаться смс-код на ваш номер телефона.

— Если у вас нет доступа к своей странице — немедленно пишите в техподдержку. В течение 24 часов вам должны ответить и восстановить доступ. Обязательно смените пароль. Используйте заглавные буквы, цифры и символы.

— Если у вас есть доступ, или вы его восстановили, сделайте пост на своей стене о том, что вас взломали. Прикрепите картинку, чтобы он был заметен. Предупредите своих друзей в социальных сетях о том, что мошенники могут использовать ваши персональные данные или фотографии в своих целях.

Если вас шантажируют:

— Дышите ровно и старайтесь сохранять спокойствие. Не платите мошенникам сразу же как они вам напишут. После оплаты могут прийти другие, и шантаж никогда не остановится.

— Сразу же пишите в техподдержку. В отличие от других социальных сетей, помощь во «Вконтакте» или «Фейсбуке» работает быстро. Делайте скрины вашей переписки с мошенниками. Копируйте ссылки на фейковые аккаунты и вместе со скринами отправляйте их в техподдержку.

— Отправляйтесь в милицию писать заявление.

— Если вы еще совсем юны, не бойтесь рассказать про шантаж своим друзьям, а лучше сразу родителям. Именно они помогут вам это прекратить.

— И не забывайте «чистить» все ваши переписки и сохраненные фотографии. А если очень хочется отправить кому-то приватное сообщение — используйте для этого защищенные мессенджеры, такие как Signal, Wire или Pidgin (c OTR-шифрованием).