В Гомеле суд оправдал глухого, который не услышал криков военного, но почувствовал вибрацию от выстрела

35-летний гомельчанин Михаил Михайлюков — инвалид по слуху с детства. Из-за своего увлечения спортивным ориентированием мужчина чуть не попал под пулю часового, когда пробегал мимо забора воинской части № 63604, сообщает «Радыё Свабода».

Возгласы «Стой, кто идет!?» и «Стой, стрелять буду!» Михаил не услышал и остановился только после предупредительного выстрела, почувствовав вибрацию в воздухе. Гомельчанина задержали и обвинили в попытке незаконного проникновения на территорию части.

«Держался за забор воинской части»

«Михаил в общем-то не слышит. Еще хорошо, что почувствовал вибрацию от выстрела на предупреждение, а если бы нет? Могли бы и застрелить, — рассказала жена подсудимого Татьяна Михайлюкова. — В тот вечер он, как обычно пошел, бегать — прокладывал маршруты по навигатору, занимался постоянно, потому что готовился к соревнованиям. Время шло, а муж не возвращался. Я начала писать ему. А он ответил, что не понимает, за что, но его задержали».

По ее словам, в вечер задержания военные по телефону объяснили ей, что Михаил пытался проникнуть на территорию части. Потом женщине сказали, что ее муж держался за забор воинской части. Сурдопереводчиков при разбирательстве не было, Михаил отвечал на вопросы военнослужащих письменно — он умеет читать по губам.

Один выстрел из пистолета ТТ на предупреждение

Дело в суде Новобелицкого района Гомеля 18 апреля рассматривал судья Дмитрий Новиков. В заседании участвовала переводчик.

Из административного протокола следовало, что 30 марта примерно в 20.30 «с восточной стороны внешнего ограждения периметра гражданин, игнорируя команды стража, приблизился к ограде, и, касаясь ее руками, пытался проникнуть на охраняемую территорию войсковой части № 63604».

К делу были приобщены объяснения часового, который действовал в соответствии с инструкцией: после возгласов «Стой, кто идет?» и «Стой, стрелять буду!» совершил из пистолета ТТ один выстрел на предупреждение.

«После выстрела мужчина присел около ограждения воинской части, потом он был задержан», — дал письменные объяснения страж. Между ним и Михаилом было около 10−11 метров.

«Я приблизился к человеку, который целился в меня, чтобы прочитать по губам — что он кричит»

Михаил не признал свою вину. Он подробно рассказал, как отправился на пробежку 30 марта в 20.00. Проложил маршрут от озера в Новобелице до 104-го микрорайона — и побежал.

«На маршруте не было воинской части. Тогда было темно, лежал снег. Когда я увидел впереди фонари, то решил, что прибежал в 104-й микрорайон. Но увидел какой-то забор и решил обогнуть его. Почувствовал что-то похожее на взрыв. Присел, начал всматриваться в темноту, заметил фигуру человека, который целился в меня. Мне что-то говорили, кричали, но я не мог понять, ведь я глухой. Потому приблизился к этому человеку, чтобы прочитать по губам — что он мне кричит», — объяснял Михаил.

Его задержали, приказали стать на колени. По губам мужчина прочитал, что ему говорят «Подожди». Он ждал, сильно замерз. Потом на него надели наручники. У Михаила спрашивали: для чего он хотел перелезть через забор?

«А я вообще не подходил к забору, я бежал на расстоянии 3−4 метров от него. Около двух часов ночи мне дали подписать бумаги, что я что-то нарушил, что была попытка проникновения на территорию части. Я отказывался, но мне сказали, что это не имеет значения, мне ничего не будет — и я подписал», — рассказывал на суде Михаил.

Ночью его отвезли в отдел милиции, сфотографировали и взяли отпечатки пальцев. Обещали, что ему «ничего не будет». Но пришла повестка в суд.





Дело прекратить за отсутствием состава правонарушения

На заседании просматривали видео с камеры наблюдения части. Михаил смотрел его с волнением и комментировал через переводчика: «Вы же видите, что я не лез через забор, что я не держался за него!»

Судья еще раз пересмотрел видео, закрыл ноутбук, и вынес решение: состав правонарушения отсутствует, дело прекратить.

По статье 23.14 Коап правонарушителю грозило от 10 до 30 базовых или арест. У Михаила же пенсия — 150 рублей. Инженер-конструктор, он не может устроиться на работу из-за физических особенностей. В семье двое детей, 5 и 16 лет.

Мужчина сказал, что продолжит заниматься спортивным ориентированием, но теперь будет более тщательно выбирать маршруты.