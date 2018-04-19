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В Гомеле пройдет чемпионат по фотобердингу

  • 19 апреля 2018, 12:00
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Фотобердинг — соревнование по фотографированию птиц в естественной среде. «Ахова птушек Бацькаўшчыны» приглашает на весенний чемпионат по фотобёрдингу.


Чтобы победить в чемпионате, нужно сфотографировать максимальное количество птиц за пять часов. За каждый отдельный вид начисляются баллы, а больше всего баллов достается тому, кто правильно определит птицу.


Чтобы принять участие в чемпионате, достаточно заполнить заявку и прислать ее на levy@ptushki.org. Заявления принимаются до 10 утра 20 апреля, но лучше не затягивать и отправить заявку уже сейчас.


Соревнования начнутся в субботу в 9:00 возле кофейни «Чаша мира» по адресу Советская, 1. Участвовать можно одному или вдвоем. Это бесплатно и открыто для всех.


gomel.today
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Места: Гомель (22105)

Метки: Гражданское общество (1887), Афиша (1852)

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