В Гомеле пройдет чемпионат по фотобердингу

Фотобердинг — соревнование по фотографированию птиц в естественной среде. «Ахова птушек Бацькаўшчыны» приглашает на весенний чемпионат по фотобёрдингу.





Чтобы победить в чемпионате, нужно сфотографировать максимальное количество птиц за пять часов. За каждый отдельный вид начисляются баллы, а больше всего баллов достается тому, кто правильно определит птицу.





Чтобы принять участие в чемпионате, достаточно заполнить заявку и прислать ее на levy@ptushki.org. Заявления принимаются до 10 утра 20 апреля, но лучше не затягивать и отправить заявку уже сейчас.





Соревнования начнутся в субботу в 9:00 возле кофейни «Чаша мира» по адресу Советская, 1. Участвовать можно одному или вдвоем. Это бесплатно и открыто для всех.