В Гомельской области введены ограничения движения транспортных средств

Гомельский областной исполнительный комитет 30 марта 2018 года принял решение «О введении в 2018 году временных ограничений движения транспортных средств, самоходных машин по местным автомобильным дорогам общего пользования».

Временные ограничения распространяются на движение транспортных средств, самоходных машин, нагрузка на одиночную ось которых составляет более 6 тонн при их движении:

— с 14 апреля по 25 апреля 2018 г. по местным автомобильным дорогам общего пользования согласно перечню;

— с 25 мая по 31 августа 2018 г. по местным автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием в дневное время суток с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут при дневной температуре воздуха выше 25 °С.

В перечень местных автомобильных дорог, на которые распространяются ограничения, включены:









Временные ограничения не распространяются на транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров, живых животных, цветов, грузов гуманитарной помощи, бетонных и асфальтобетонных смесей, опасных грузов, скоропортящихся грузов, семенного фонда, зерна, комбикормов и перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией чрезвычайных ситуаций, а также на сельскохозяйственную технику и транспортные средства, осуществляющие деятельность по содержанию, ремонту и развитию местных автомобильных дорог.