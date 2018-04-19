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Из Гомельского облисполкома уволена крупная чиновница — председатель комитета по экономике

  • 19 апреля 2018, 11:44
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Эльвира Карницкая считалась одной из старожилов гомельской власти и занимала очень высокий пост.

Ее фамилия исчезла с сайта Гомельского областного исполнительного комитета. По информации «Сильных новостей», чиновница уволена. Официальной информации о ее судьбе пока нет. Связано ли громкое увольнение с нашумевшим коррупционным делом уже бывшего председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницы, задержанным на днях в России, также пока неизвестно.

Мы будем следить за развитием ситуации.


gomel.today
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Люди в материале: Эльвира Карницкая (10)

Места: Гомель (22105)

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