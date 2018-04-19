Из Гомельского облисполкома уволена крупная чиновница — председатель комитета по экономике

Эльвира Карницкая считалась одной из старожилов гомельской власти и занимала очень высокий пост.

Ее фамилия исчезла с сайта Гомельского областного исполнительного комитета. По информации «Сильных новостей», чиновница уволена. Официальной информации о ее судьбе пока нет. Связано ли громкое увольнение с нашумевшим коррупционным делом уже бывшего председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницы, задержанным на днях в России, также пока неизвестно.

Мы будем следить за развитием ситуации.