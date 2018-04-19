Задержание Александра Ситницы в России официально подтвердили. Его обвиняют в получении взятки

Бывший глава Гомельского райисполкома Александр Ситница сейчас находится в СИЗО, сообщил журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич.

В конце прошлой недели «Сильные новости» первыми сообщили, что чиновник перестал появляться на работе и выходить на связь, а его местонахождение неизвестно. Александр Ситница исчез из поля зрения после того, как стало известно, что в его отношении проводится проверка по подозрению в коррупции. Официальные лица упорно молчали.

Позднее появилась информация о том, что экс-руководитель Гомельского райисполкома задержан. Однако официального подтверждения этому также не было.

Уже сегодня Игорь Шуневич утвердительно ответил на вопрос, действительно ли Ситницу задержали в России. «Да», — передает слова министра Sputnik.by.

Он также добавил, что гомельский чиновник, который возглавлял райисполком с 2009 года, обвиняется в получении взятки по статье 430 УК РБ.