В Гомельской области выявлено более 50 зданий, потенциально опасных для детей

Прокуратура выявила в Гомельской области более 50 зданий, потенциально опасных для несовершеннолетних. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры по итогам проверки соблюдения законодательства, касающегося обеспечения безопасных условий для жизни и здоровья несовершеннолетних, сообщает БелТА.

Так, не возведенное до конца здание лечебно-диагностического центра областной клинической больницы в Гомеле длительное время было местом, где собирались молодые люди. Об этом свидетельствовали бытовой мусор и нанесенные на стены надписи и граффити. Именно здесь в сентябре 2017 года находившаяся в компании подростков девочка оступилась и упала с шестого этажа.

Вблизи Колпенского детского сада — базовой школы в Лоевском районе расположены неэксплуатируемые лаборатория и многоквартирный дом, которые из-за свободного доступа на их территорию представляли угрозу жизни и здоровью детей. Здание лаборатории не имело заградительных сооружений, стекла оконных проемов выбиты, двери распахнуты. В момент проверки рядом были следы обуви, ведущие внутрь объектов.

В ходе мониторинга социальных сетей работники прокуратуры Петриковского района обратили внимание на фото подростка, сделавшего селфи с высотного сооружения. Как оказалось, несовершеннолетние проникали на территорию овощесушильного завода, где расположены здания без окон, с незапертыми дверями, открыты канализационные люки, не ограждены проемы в конструкциях сооружений, скрыты густой растительностью карьеры глубиной до 4 м. При этом ни перед входом на территорию завода, ни по ее периметру не было предупреждающих табличек об опасности.

По итогам проверок прокуратура внесла в Гомельский облисполком представление, в котором потребовала устранить выявленные нарушения. В результате местные исполнительные и распорядительные органы составили список потенциально опасных объектов, определили сроки и лиц, ответственных за работу на них. В частности, по периметру недостроенного здания лечебно-диагностического центра областной клинической больницы установлено сплошное бетонное ограждение с запирающими устройствами на воротах, на забор нанесены знаки, информирующие об опасности.

За допущенные нарушения восемь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.