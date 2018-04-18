В Гомеле пройдёт экологический марафон

Больше трёх тысяч спортсменов соберутся на экологическом марафоне, который пройдёт в Гомеле в воскресенье, 22 апреля. На спортивный праздник в город над Сожем съедутся любители бега из Беларуси, Украины, России, Молдовы, Латвии, Литвы и Германии.

Как рассказал директор Гомельского областного центра олимпийского резерва по лёгкой атлетике Александр Асташонок, стартово-финишный городок, который разместится на улице Набережной у гребной базы, откроется в 9.00. Забеги марафонцев (42 км 195 м) и полумарафонцев (21 км 097 м) стартуют в 10.00, экозабег (6 км 300 м) начнётся в 11.00. Для зрителей будет организована специальная зона, где можно посмотреть старт и финиш.

Зарегистрироваться на участие в соревнованиях можно онлайн на 42195.by. Онлайн-регистрация продлится до 15:00 до 20 апреля, 21 и 22 апреля можно будет зарегистрироваться в месте выдачи нагрудных номеров, предварительно оплатив стартовый взнос.

Чтобы получить номер участника, необходимо предъявить удостоверение личности и медицинскую справку или написать расписку об ответственности за своё здоровье.

По словам Александра Асташонка, цель экомарафона — это не только повышение уровня мастерства спортсменов, укрепление спортивных и дружественных связей между легкоатлетами различных стран, но и национальное единение и создание праздничного настроения у жителей области.







