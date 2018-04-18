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20 апреля в Гомеле пройдет фест экскурсоводов

  • 18 апреля 2018, 17:28
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Он приурочен к Международному дню охраны памятников и исторических мест. Экскурсоводы, краеведы и историки бесплатно проведут экскурсии по различным маршрутам.

20 апреля в пятницу дворцово-парковый ансамбль приглашает посетить экскурсии:

12.00 — «Древний Гомий». Это археологический маршрут по парку, который даст возможность узнать о развитии Гомеля с древнейших времен до 18 столетия, познакомятся с богатством археологического наследия.

15.00 — «Дворцово-парковый ансамбль Румянцевых и Паскевичей: история и современность». Историко-архитектурная экскурсия, которая расскажет об этапах строительства Гомеля и дворца Румянцевых и Паскевичей в 18–19 вв., Участники экскурсии услышат занимательные истории из жизни его именитых владельцев. Продолжительность экскурсии 45 минут.

Место встречи: центральный вход в парк. Фест будет проходить с 12.00 до 15.00.


Гомельская правда
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Места: Гомель (22096)

Метки: Афиша (1850)

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