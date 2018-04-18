В Гомельском районе во время рыбалки у ЛЭП от удара током погиб пенсионер

За последние пять лет от поражения электрическим током во время рыбалки вблизи воздушных линий электропередачи в Беларуси пострадали более десятка человек.

Как рассказала государственный инспектор по энергетическому надзору филиала «Энергонадзор» Елена Мельник, днем 14 апреля житель деревни Рудня-Маримонова Гомельского района планировал порыбачить у мелиоративного канала в пролете опор № 85-86 воздушной ЛЭП 110 кВ «Дятловичи-Холмеч». Пенсионер дотронулся углепластиковой удочкой до голого провода высоковольтной ЛЭП и получил смертельную травму от поражения электрическим током, а также рядом загорелась сухая трава.

Энергонадзор обращает внимание, что высоковольтные линии электропередачи из-за большой их протяженности, проходят по сельскохозяйственным полям, болотистой местности, вдоль больших водоемов, лесов и зеленых насаждений. Для воздушных линий каждого класса напряжения существует своя охранная зона. Это земельный участок и воздушное пространство, ограниченное вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны воздушной линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на соответствующее расстояние при классе напряжений. В нем запрещается производить любые действия, которые могут нарушить работу электросетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям.

Особенность электрических сетей выше 1000В заключается в том, что при приближении к неизолированным их частям на минимально допустимое расстояние, возникает электрическая дуга, через которую человек оказывается включенным в электрическую цепь между высоковольтной электроустановкой и заземленной частью (земля, водоем). Через тело человека и его внутренние органы начинает протекать электрический ток. И в зависимости от сочетания влияющих факторов (величина напряжения электроустановки, сопротивление тела, время действия на него тока, окружающая среда) происходит электротравма (ожоги 3-4 степени тяжести, нарушение деятельности сердца и легких, смертельный исход).