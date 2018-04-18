В Сочи из рабства спасли гомельчанина. Владельцы автомойки пытали его раскаленной кочергой

Николаю 43 года. Из Беларуси в Россию мужчина уехал, чтобы найти хорошую работу и собрать деньги на лечение онкобольной матери, сообщает паблик общественного движения «Альтернатива» в «ВКонтакте». В итоге же попал в рабство.





Сразу Николай устроился на стройку в пригороде Сочи. Тут ему стабильно платили, он снимал комнату в общежитии. Проблемы начались, когда хозяин близлежащей автомойки решил переманить работника к себе, сообщают волонтеры. Он предложил белорусу более высокую зарплату, Николай согласился и приступил к работе.

Николай в одиночку ремонтировал принадлежавшие хозяевам кафе и автомагазин, но вместо обещанного вознаграждения у него отобрали паспорт. Зарплату не платили, а любое упоминание о деньгах только нервировало новых работодателей.

По словам Николая, в феврале пьяные хозяева избили его и пытали раскаленной кочергой. Чуть позже история повторилась, только использовали владельцы раскаленный нож. Тогда белорус от боли потерял сознание.





Недели две назад родные Николая связались с гомельским поисково-спасательным отрядом «Симуран». По их информации, на заработки белорус уехал прошлой осенью.

— Родные знали о том, где находится Николай, но денег выехать к нему у них не было, — Виктор Кудрявцев, представитель поисково-спасательного отряда «Симуран», восстанавливает события произошедшего. — Они сообщили: у Николая нет документов, и просили оказать содействие в его возвращении.

Белорусы связались с общественным движением «Альтернатива».

— Наш координатор по Краснодару приехал в Сочи и ночью, пока хозяева спали, вывез Николая и отправил его в Москву, — рассказали в «Альтернативе».

Сейчас Николай находится в Москве, вчера он написал заявление в полицию.

— На теле у него ушибы, ссадины, трофические язвы, есть фотографии первого и второго ожогов, — продолжает Виктор Кудрявцев. — Николай обращался к травматологу, но от госпитализации отказался. Очень хочет домой.

Домой гомельчанин вернется уже на этой неделе.