Гомельэнерго начал испытания теплосетей. Жители центра Гомеля остались без горячей воды

РУП «Гомельэнерго» сообщил о проведении с сегодняшнего дня и до 30 апреля 2018 г. включительно гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей Центрального района тепловых сетей с последующим выводом в ремонт. В связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение в жилых домах и иных объектах, расположенных по адресам:

Центральный район:

ул.Артема, 3,8

ул.Билецкого, 1

ул.Волотовская, 1,4,6,9,11

ул.Гагарина, 28,32,40,40а,42,44,45,47,49, 57,69

ул.Госпитальная, 10,10а

ул.Жарковского, 11а,13,15,17,18,19,19а,20,22,24а

ул.Интернациональный пр-д, 4,15,17

ул.Интернациональная, 2,2а,4,5,6,10,11,16,20,23,29,33,45,46,48

ул.Ирининская, 6,7б,12,16,16а,2067

ул.Комиссарова, 11,15,22

ул.Катунина, 1,3,6,7,11, 11а,12,14,16,16а,18,20, 22, 22а,24,24а,29

ул.Крестьянская, 1,15,15а,16,18,19,21,22,23,26,29а,32,35,40,40а

ул.Карповича, 6,10,17,21,28

ул.Коммунаров, 3,3а,6,11,17

ул.Карла Маркса, 1,3,28

ул.Кирова, 7,11,14,19,25,28,28а,29,32,32а,33,34,34а,34б,35,36,37,41

ул.Красноармейская, 12,26,28

ул.Комсомольская, 2,3,3а,15

ул.Книжная, 1,7,7а,9,11,15,15а,15б,17,17а,17б,19,21

ул.Ланге, 5,17

ул.Моисеенко, 45,45а,49

ул.Нововетреная, 7а

ул.Набережная, 27

ул.Плеханова, 5,34,39, 41,43

ул.Пролетарская, 2,12,21,22,23,39,57,71

ул.Петченко, 10,10а,12,14

пр-т Победы, 6, 4а,8

ул.Портовая, 8,8а,8б,10,10а,12,12а,14

пл.Восстания, 1,3

пр.Ленина, 1,2,3,8а,10,12а,14а18а,20,22а, 23,29,30,30а,30б,34,43

ул.Пушкина, 3,3а,5,6,13,14,16,20,22а,32,34

ул.П.Коммуны, 5,17,18а

ул.Речицкая, 2,4

ул.Садовая, 7,8,9,10

ул.Спартака, 2

ул.Столярная, 2,20,21,28

ул.Советская, 1,9,16,19,19а,21,22,25,27,27а,29,30,39,42,45,57,59,59а,61а

ул Сожская, 1а

ул.Трудовая, 5а

ул.Тельмана, 1,2а,3,6,19,22,39,41

ул.Фрунзе, 4,5,7,9

ул.Чачина, 2.

Железнодорожный район:

ул.Артилллерийская, 6,8,8а,9,14а

ул.Ветковская, 1,1а,2,4,5,6,8,10,19

ул.Кирова, 34,40,44

ул.Красноармейская, 3а,4,4а,4б,11,11а

ул.Киселева, 1,2,4,6

ул.Курчатова, 2,5,5а,7,7а,9

ул.Комсомольская, 10

ул.Карповича, 3,5,11,7

пр.Ленина, 45а,51,53,59

ул.Привокзальная, 2,3а,4,5,7

пл.Привокзальная, 1,2,3

пр-т Победы, 2,13,17,17а,18,18а,18б,19,19а,21,21а,21б,23,23а,23б,25,25а,25б,27

ул.Полесская, 14,16а,16

ул.Рогачевская, 9,11,13,15,16,17,18,19,20,22

ул.Шевченко, 9,11,17

Спуск теплофикационной воды во время проведения испытания, а также производство ремонтных работ без согласования с филиалом «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго» запрещены.

Материальные ценности, которые могут быть повреждены в результате разрыва теплопроводов при испытании, заполнении тепловых сетей и включении в работу тепловых пунктов и узлов, должны быть удалены из подвальных помещений и территории, по которым проходят теплопроводы.