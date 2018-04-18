Источники сообщают, что Александра Ситницу, экс-председателя Гомельского райисполкома, задержали в России

«Сильные Новости» сообщали, что после проверки силовых структур Александр Ситница исчез из страны. Пресс-служба Гомельского облисполкома объявила позже, что чиновник уволен «за прогулы».

Ситница сначала ушел на больничный, а после перестал появляться на работе. МВД объявило чиновника в розыск. Как сообщает TUT.BY, в конце прошлой недели Александра Ситницу задержали в России. Официальный комментарий получить так и не удалось: в МВД рекомендуют следить за обновлениями на их официальном сайте.

Сын бывшего чиновника поделился с журналистами, что их семья всегда жила только «на свои кровные», а силовики «ничего не найдут». В случае суда сын рассчитывает, что отца оправдают.

Александр Ситница возглавлял райисполком на протяжении девяти лет. Чиновник родом из Петриковщины. До того, как возглавить райисполком, Ситница председательствовал в совхозах в Петриковском и Речицком районах.