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В Бобруйске гомельчанин сбил женщину на переходе

  • 18 апреля 2018, 12:52
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17 апреля в 11:45 в Бобруйске произошло ДТП, в котором пешеход получил травмы. Автомобиль Nissan сбил 40-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Произошло это на улице Кирова в районе дома № 276, за рулем иномарке находился житель Гомеля. В ГАИ сообщили, что женщина получила открытый перелом голени и рваную рану правого голеностопа. Пострадавшая госпитализирована.


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Места: Гомель (22092), Бобруйск (218)

Метки: ДТП и ЧП (293), Авто (5166)

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