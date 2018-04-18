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На Советской Citroen сбил подростка, который перебегал дорогу на «зеленый»

  • 18 апреля 2018, 12:39
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В Гомеле в субботу, 14 апреля, 17-летний подросток перебегал дорогу на зеленый свет. Однако добраться до места назначения парень не успел: на переходе Советская — Комсомольская его сбил автомобиль.

Подросток получил телесные повреждения и госпитализован.

По факту ДТП проводится проверка, ГАИ разыскивает очевидцев происшествия. Если вы стали свидетелями аварии, просьба сообщить информацию по телефонам 68-26-28 или 68-44-44 в дежурную часть ГАИ УВД Гомельского облисполкома.


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