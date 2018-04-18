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Велосипедисты Гомеля проводят опрос, чтобы улучшить велоинфраструктуру города. Подпишись и ты!

  • 18 апреля 2018, 12:35
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Активисты сообщества «ВелоГомель» проводят опрос, чтобы выяснить проблемы городской велоинфраструктуры. Ответы помогут акцентировать внимание на вопоросах, которые нужно решить в первую очередь.

Велоактивисты обещают, что собранные данные будут представлены на различных совещаниях и встречах, посвященных развитию велосипедного движения.

Пройти опрос можно тут.


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Места: Гомель (22092)

Метки: Гражданское общество (1885), Общество (29670)

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