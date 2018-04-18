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В Гомеле на Ирининской введут двухстороннее движение

  • 18 апреля 2018, 12:17
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С 22 апреля 2018 года будет изменена организация дорожного движения по улице Ирининской, сообщили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

На участке от улицы Советской до улицы Кирова вводится двухстороннее движение.


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Места: Гомель (22092)

Метки: Авто (5166)

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